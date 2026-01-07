Belföld
Szalmával segítenek a gazdák a hidegben
Szüksége van az adományokra az állatmenhelyeknek
Országszerte szalma adományokkal segítik a hazai állatmenhelyeken élő, gazdátlan állatokat
Fotó: Facebook/Ovádi Péter
Kiemelték, a tartós hideg időjárás miatt országszerte számos állatmenhelynek jelent problémát, hogy hogyan biztosítsák a legmegfelelőbb körülményeket az ott élő állatok számára. A szalma pedig alkalmas arra, hogy a fagyos, rekord hideg időben is melegen tartsa a gazdátlan állatokat a menhelyeken.
A tájékoztatás szerint már egy nap alatt is számos felajánlás érkezett.
A kamara az állatvédelemért felelős kormánybiztossággal és a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvánnyal közösen koordinálja, hogy miként jussanak el a lehető leghamarabb a felajánlások az érintett menhelyekhez.