Szalmával segítenek a gazdák a hidegben

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos koordinálásával országszerte szalma adományokkal segítik gazdálkodók a hazai állatmenhelyeken élő, gazdátlan állatokat – közölte a NAK szerdán.

Kiemelték, a tartós hideg időjárás miatt országszerte számos állatmenhelynek jelent problémát, hogy hogyan biztosítsák a legmegfelelőbb körülményeket az ott élő állatok számára. A szalma pedig alkalmas arra, hogy a fagyos, rekord hideg időben is melegen tartsa a gazdátlan állatokat a menhelyeken.

A tájékoztatás szerint már egy nap alatt is számos felajánlás érkezett.

A kamara az állatvédelemért felelős kormánybiztossággal és a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvánnyal közösen koordinálja, hogy miként jussanak el a lehető leghamarabb a felajánlások az érintett menhelyekhez.