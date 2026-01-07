2026. január 8., csütörtök

Előd

Belföld

Szüksége van az adományokra az állatmenhelyeknek

MH/MTI
 2026. január 7. szerda. 17:53
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos koordinálásával országszerte szalma adományokkal segítik gazdálkodók a hazai állatmenhelyeken élő, gazdátlan állatokat – közölte a NAK szerdán.

Szalmával segítenek a gazdák a hidegben
Országszerte szalma adományokkal segítik a hazai állatmenhelyeken élő, gazdátlan állatokat
Fotó: Facebook/Ovádi Péter

Kiemelték, a tartós hideg időjárás miatt országszerte számos állatmenhelynek jelent problémát, hogy hogyan biztosítsák a legmegfelelőbb körülményeket az ott élő állatok számára. A szalma pedig alkalmas arra, hogy a fagyos, rekord hideg időben is melegen tartsa a gazdátlan állatokat a menhelyeken.

A tájékoztatás szerint már egy nap alatt is számos felajánlás érkezett.

A kamara az állatvédelemért felelős kormánybiztossággal és a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvánnyal közösen koordinálja, hogy miként jussanak el a lehető leghamarabb a felajánlások az érintett menhelyekhez.

