Belföld

Sorsdöntő választás jön áprilisban

Magyarország jövője a tét - Háború vagy béke?

MH/ MTI
 2026. január 7. szerda. 12:38
Az áprilisi választások tétje, hogy Magyarország ki tud-e maradni egy európai fegyveres konfliktusból – közölte az európai uniós ügyekért felelős miniszter szerdán a Facebook-oldalán.

Sorsdöntő választás jön áprilisban
Bóka János: az áprilisi választások tétje, hogy Magyarország kimarad-e egy európai fegyveres konfliktusból
Fotó: AFP/Attila Kisbenedek

Bóka János a közzétett videóban arról beszélt: a 20. század története számunkra azt mutatja, hogy voltak olyan időszakok, amikor elemi nemzeti érdekünk lett volna, hogy egy európai átfogó fegyveres konfliktusokból kimaradjunk, és ez elsősorban nemzetközi nyomásgyakorlás miatt nem sikerült.

„Úgy gondolom, hogy abban az esetben, hogyha jövő áprilisban a magyar választók ennek a kérdésnek a súlyával tisztában vannak, és megfelelő döntést hoznak, akkor Magyarország ki tud maradni egy európai fegyveres konfliktusból” – fogalmazott. Hozzátette: ahogy Orbán Viktor miniszterelnök a nemzetközi sajtótájékoztatón említette, kétségbeesésre nincsen ok, merthogy van egy békealternatíva is a választók előtt.

Azt mondta, a választók választhatják a békét, és választhatják a háborút. „Az én tanácsom, az én javaslatom, az én kérésem az, hogy a magyar emberek válasszák a békét, és akkor Magyarország ki tud maradni ebből a konfliktusból” – hangsúlyozta Bóka János.

