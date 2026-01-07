2026. január 8., csütörtök

Előd

Vita a demográfiáról
Belföld

Senkit ne hagyjunk fagyoskodni az utcán!

Megerősített utcai jelenléttel dolgozik a Baptista Szeretetszolgálat is

MH/MTI
 2026. január 7. szerda. 20:22
A rendkívüli hideg és a tartós havazás idején a Baptista Szeretetszolgálat munkatársai megerősített utcai jelenléttel segítik a fedél nélkül élő embereket Budapesten

Az extrém téli időjárás a hajléktalanokat is veszélynek teszi ki
Fotó: AFP/Anadolu/Mert Alper Dervis

A segélyszervezet az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében azt írta, az „utcai megkereső szolgálat és a krízisautó” folyamatosan járja a várost, különösen a forgalmas közterületeket, ahol a munkatársak és önkéntesek forró teával és takaróval, alapvető ellátással keresik fel a legnagyobb szükségben lévőket.

A Baptista Szeretetszolgálat üzemelteti a főváros második legnagyobb, hajléktalanok ellátásáért felelős intézményhálózatát – írták, kiemelve, hogy mindenkinek jut hely a melegben, fedél alatt, rendelkezésre állnak szabad férőhelyek.

Beszámoltak arról is, hogy a segélyszervezet létrehozott egy „városi életmentő csapatot”, az ide jelentkezők rövid, szakszerű felkészítést követően kereshetik fel azokat, akik nehéz, esetleg életveszélyes helyzetbe kerültek. A csapatba várják a jelentkezőket – fűzték hozzá.

A szervezet gyűjtést is kezdeményezett: meleg ruhákra, cipőkre, takarókra, hálózsákokra és tartós élelmiszerre van szükségük a rászorulóknak, de pénzadományokat is fogadnak – tették hozzá.

Kitértek arra is, hogy a Baptista Szeretetszolgálat speciális mentőcsapata, a HUBA Rescue24 folyamatos készenlétben van és már megkezdte az elakadt járművek mentését Fejér vármegyében.

