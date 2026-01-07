Belföld
Orbán Viktor: A mi utunk a béke útja
Kormányülést vezet szerdán a miniszterelnök
Orbán Viktor hozzátette: Azon az úton, ahol van 14. havi nyugdíj, ahol bővülnek a családtámogatások és a családi adókedvezmények, és ahol minden magyar fiatalt hozzásegítünk az első saját otthonához. Ez a mi utunk. Ez a béke útja. Szavak helyett tettekkel.
A miniszterelnök szerint ezzel ellentétes a brüsszeli út.
"Háborús tervvel, Ukrajnának adott és ott módszeresen szétlopott uniós milliárdokkal, migrációs paktummal. Meg persze az új magyar szatellit párttal, akik mindent megszavaznak, amit Herr Weber kíván. Ez a háború és a vesztesek útja. Kerüljük el messziről!" - zárta bejegyzését a miniszterelnök.