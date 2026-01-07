2026. január 8., csütörtök

Előd

Belföld

Orbán Viktor: A mi utunk a béke útja

Kormányülést vezet szerdán a miniszterelnök

MH
 2026. január 7. szerda. 8:08
Frissítve: 2026. január 7. 8:50
"Háború Ukrajnában, krízis Venezuelában. Forr a levegő Grönland, Tajvan és Irán körül. Így indult 2026. A világ átalakulása itt van a nyakunkon. A mai kormányülés legfontosabb kérdése, hogy Magyarországot hogyan tudjuk a békés, stabil fejlődés útján tartani ebben a minden korábbinál veszélyesebb korszakban" - fogalmazott szerda reggel saját közösségi oldalán a kormányfő.

A január 7-i kormányülés legfontosabb kérdése, hogy Magyarországot hogyan tudjuk a békés, stabil fejlődés útján tartani ebben a minden korábbinál veszélyesebb korszakban
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor hozzátette: Azon az úton, ahol van 14. havi nyugdíj, ahol bővülnek a családtámogatások és a családi adókedvezmények, és ahol minden magyar fiatalt hozzásegítünk az első saját otthonához. Ez a mi utunk. Ez a béke útja. Szavak helyett tettekkel.

A miniszterelnök szerint ezzel ellentétes a brüsszeli út.

"Háborús tervvel, Ukrajnának adott és ott módszeresen szétlopott uniós milliárdokkal, migrációs paktummal. Meg persze az új magyar szatellit párttal, akik mindent megszavaznak, amit Herr Weber kíván. Ez a háború és a vesztesek útja. Kerüljük el messziről!" - zárta bejegyzését a miniszterelnök.

