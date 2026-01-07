Belföld
Nem okozott nagyobb problémát a havazás
Mondta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője
Mukics Dániel tűzoltó alezredes, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője a rendkívüli téli időjárás miatt felállított operatív törzs délutáni sajtótájékoztatóján az OKF Mogyoródi úti épületénél 2026. január 7-én
Fotó: MTI/Bruzák Noémi
Mukics Dániel tűzoltó alezredes közölte: továbbra is egyetlen lezárt útszakasz van, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, Gesztelynél, a település azonban más útvonalon megközelíthető. A hazai utakon sehol nincsen érvényben súlykorlátozás, és a környező országokba is be lehet hajtani súlykorlátozás nélkül – tette hozzá.