Belföld

Nem okozott nagyobb problémát a havazás

Mondta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője

MH/MTI
 2026. január 7. szerda. 20:48
Továbbra sincs elzárt település az országban, és a közműszolgáltatás is mindenhol megfelelően működik – mondta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője az operatív törzs szerda délutáni sajtótájékoztatóján, Budapesten.

Nem okozott nagyobb problémát a havazás
Mukics Dániel tűzoltó alezredes, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője a rendkívüli téli időjárás miatt felállított operatív törzs délutáni sajtótájékoztatóján az OKF Mogyoródi úti épületénél 2026. január 7-én
Fotó: MTI/Bruzák Noémi

Mukics Dániel tűzoltó alezredes közölte: továbbra is egyetlen lezárt útszakasz van, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, Gesztelynél, a település azonban más útvonalon megközelíthető. A hazai utakon sehol nincsen érvényben súlykorlátozás, és a környező országokba is be lehet hajtani súlykorlátozás nélkül – tette hozzá.

