Intézkedések a Dunán

Készülnek az extrém hidegre

MH/MTI
 2026. január 8. csütörtök. 0:23
A várható tartós rendkívüli hideg miatt a vízügyi szakemberek a Duna felső szakaszán megelőzésként eltávolítják a hajózáshoz nem nélkülözhetetlen bójákat – közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság a Facebook-oldalán szerdán.

Intézkedések a Dunán
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság is felkészült az extrém időjárásra
Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

A bejegyzéshez készített videóban azt írták, a rendkívüli hideg miatt a vízügyes szakemberek a Duna felső szakaszán elkezdték eltávolítani azokat a bójákat, amelyek nem nélkülözhetetlenek a hajózáshoz.

Hozzátették: a jegesedés és az azt követő jégolvadás könnyen magával sodorhatja ezeket a bójákat, ami veszélyes lehet a hajózásra és komoly károkat is okozhat, ezért most elővigyázatosságból kiemelik azokat.

