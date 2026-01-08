Belföld
Intézkedések a Dunán
Készülnek az extrém hidegre
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság is felkészült az extrém időjárásra
Fotó: Facebook/Szijjártó Péter
A bejegyzéshez készített videóban azt írták, a rendkívüli hideg miatt a vízügyes szakemberek a Duna felső szakaszán elkezdték eltávolítani azokat a bójákat, amelyek nem nélkülözhetetlenek a hajózáshoz.
Hozzátették: a jegesedés és az azt követő jégolvadás könnyen magával sodorhatja ezeket a bójákat, ami veszélyes lehet a hajózásra és komoly károkat is okozhat, ezért most elővigyázatosságból kiemelik azokat.