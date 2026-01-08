Hétfőig ingyenes a közösségi közlekedés és a parkolás Miskolcon

A rendkívüli hóhelyzet miatt csütörtöktől hétfő reggel nyolc óráig ingyenesen utazhatnak a miskolci családok a közösségi közlekedéssel, az autósok pedig ingyen parkolhatnak a város közterületein – közölte Miskolc önkormányzatának sajtóosztálya.

Azt írták, a miskolci családok érvényes forgalmi engedély felmutatásával vehetik igénybe az ingyenes közösségi közlekedést. A hétfőig tartó utazási kedvezmény legfeljebb 5 személy együttes utazása esetén érvényesíthető a Miskolc Városi Közlekedési Zrt. (MVK Zrt.) járatain.

Az ingyenes parkolás kizárólag a felszíni parkolókat érinti. Az Európa téri, a Patak utcai, a Hősök terei mélygarázsokban, valamint a Régiposta utcai parkolóházban az általános rend szerint kell a parkolásért fizetni – olvasható a közleményben.