2026. január 8., csütörtök

Előd

Belföld

Hétfőig ingyenes a közösségi közlekedés és a parkolás Miskolcon

Az intenzív havazásra és a téli időjárási viszonyokra tekintettel

MH/MTI
 2026. január 8. csütörtök. 2:22
A rendkívüli hóhelyzet miatt csütörtöktől hétfő reggel nyolc óráig ingyenesen utazhatnak a miskolci családok a közösségi közlekedéssel, az autósok pedig ingyen parkolhatnak a város közterületein – közölte Miskolc önkormányzatának sajtóosztálya.

Hétfőig ingyenes a közösségi közlekedés és a parkolás Miskolcon
Képünk illusztráció
Fotó: MH archív/Bodnár Partícia

Azt írták, a miskolci családok érvényes forgalmi engedély felmutatásával vehetik igénybe az ingyenes közösségi közlekedést. A hétfőig tartó utazási kedvezmény legfeljebb 5 személy együttes utazása esetén érvényesíthető a Miskolc Városi Közlekedési Zrt. (MVK Zrt.) járatain.

Az ingyenes parkolás kizárólag a felszíni parkolókat érinti. Az Európa téri, a Patak utcai, a Hősök terei mélygarázsokban, valamint a Régiposta utcai parkolóházban az általános rend szerint kell a parkolásért fizetni – olvasható a közleményben.

