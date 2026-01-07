2026. január 8., csütörtök

Előd

Belföld

Fokozott rendőri jelenlétet a havazás idején

A biztonság most is közös ügyünk

MH/MTI
 2026. január 7. szerda. 23:24
A rendkívüli téli időjárás miatt a magyar rendőrség országszerte megerősített szolgálattal dolgozik a lakosság biztonsága érdekében – közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerda délután Facebook-oldalán.

Fokozott rendőri jelenlétet a havazás idején
Az extrém hómennyiség csúszdákká alakította át a tájat
Fotó: Facebook/Magyarország Kormánya

Rétvári Bence azt írta: a rendőrök folyamatosan felügyelik a közlekedést, segítik a balesetmegelőzést, irányítják a forgalmat, valamint szükség esetén intézkednek az elakadt járművek és bajba jutott közlekedők érdekében.

Kiemelt figyelmet fordítanak az egyedül élő, idős vagy veszélyeztetett személyek ellenőrzésére, és segítséget nyújtanak azoknak, akik a hideg miatt nehéz helyzetbe kerülnek – tette hozzá.

Emellett a rendőrök részt vesznek a kihűléses esetek megelőzésében, ellenőrzik a lakókörnyezetet és szükség esetén kapcsolatba lépnek a szociális ellátórendszerrel is.

A folyamatos tájékoztatás érdekében a rendőrség együttműködik a társszervekkel, és arra kéri a lakosságot, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek – hangsúlyozta az államtitkár.

Rétvári Bence úgy fogalmazott: a biztonság most is közös ügyünk.

