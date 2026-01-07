Figyelmeztetett a katasztrófavédelem

Kisdi Máté, az igazgatóság szóvivője az MTI-hez eljuttatott közleményében arra hívta fel a figyelmet, hogy nyílt vízek jégfelületén csak akkor szabad tartózkodni, ha a jég megfelelő vastagságú (10 centiméter), nem olvad és megfelelőek a látási viszonyok. Mivel azonban a jég vastagsága adott vízterületeken változó lehet, ezért a parttól lehetőség szerint nem szabad eltávolodni.

A katasztrófavédelem azt kéri, hogy egyedül senki se tartózkodjon a jégen, vagy legalább valaki a partról tartsa szemmel a jégen lévőt – írta a tűzoltó százados.

„Ha beszakad alattunk a jég, próbáljuk megőrizni a nyugalmunkat – ez elengedhetetlen ahhoz, hogy a lékből ki tudjunk szabadulni. A beszakadás pillanatában karjainkat emeljük oldalsó középtartásba, és felső testünkkel dőljünk egy kicsit előre, hogy minél nagyobb felületen érintkezzünk a jég felszínével. Törekedjünk rá, hogy fejünk és kezeink ne kerüljenek a jég alá. Próbáljunk felfeküdni a víz felületére és felhasalva felkúszni a jégre, akár úgy, hogy a mögöttünk lévő jégtábláról eltoljuk magunkat. Ha a jég folyamatosan betörik alattunk, a part felé haladva törjük magunk előtt a jeget” – javasolta.

Ha valaki más alatt beszakadt a jég, a mentés megkezdése előtt minden esetben értesíteni kell a katasztrófavédelmet a 105-ös vagy 112-es telefonszámon, hogy a további segítség minél előbb a helyszínre érkezhessen – jegyezte meg. „Mentés esetén lehetőség szerint ne menjünk közvetlenül a lék szélére, hanem nyújtsunk oda valamit a bajbajutottnak (kötél, faág, levetett ruhadarab egyik felét, stb.).

A mentés során használjunk minél nagyobb felületet (deszkalap, létra, stb.), ezzel is csökkentve a beszakadás veszélyét. Ha sikerül a mentés, vegyük le a bajbajutottról a vizes ruhadarabokat, és adjunk rá szárazat, takarjuk be. Kísérjük meleg helyre (fűtött gépjármű, meleg helyiség, stb.), adjunk neki langyos vagy éppen meleg italt, és csak fokozatosan melegítsük vissza a szervezetet. Ne adjunk a kihűlt személynek alkoholt, forró italt, és ne dörzsöljük a bőrét, mert égési sérüléseket okozhatunk neki. Folyamatosan tartsuk szemmel, és maradjunk vele, beszéljünk hozzá, amíg a további segítség meg nem érkezik” – sorolta a teendőket a közleményben.

Arra is figyelmeztetett, hogy lehetőség szerint mindenki csak az arra kijelölt helyeken menjen a jégre, mivel ott ellenőrzöttek a körülmények, és egy esetleges beszakadás esetén is gyorsan érkezhet a szakszerű segítség.