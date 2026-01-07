Érdemes letölteni a MÁV+-t

A MÁV+ webes felület a legjobb járatinformációs és járatkövető rendszer Magyarországon, és ugyanez elérhetővé válik a MÁV+ mobil applikációban is – közölte a MÁV-csoport vezérigazgatója a Facebookra szerdán feltöltött videónyilatkozatában.

„Amit az útvonaltervezésben és járatkövetésben ma fontosnak és értékesnek tartunk, azt tettük a mav+.hu felületre. És ugyanezeket a funkciókat tesszük be a következő hónapok alatt lépésenként a MÁP Plusz applikációba is” – fogalmazott Hegyi Zsolt.

Felidézte: egy évvel ezelőtt a MÁV-nak számos utastájékoztató, útvonaltervező meg jegyértékesítő felülete volt, ráadásul ezek nem is mindig ugyanazokat az adatokat mutatták. Már akkor kitűzték a célt, hogy ezek helyett egy legyen, de az tudjon mindent.

Ennek nyomán a MÁV+ útvonaltervezés Magyarország bármely két pontja között a közösségi közlekedés minden formájával, a vonatokkal, az autóbuszokkal, a HÉV-ekkel és a helyi közlekedési hálózatokban is megmutatja a menetrendi adatokat, és ahol elérhető, a járatok pontos helyzetét is. Nem csak azt mutatják meg tehát, hogy mikor fog a menetrend szerint megérkezni az autóbusz, vonat, HÉV, vagy akár a BKK járműve az adott megállóba, hanem térképen mutatják ezek útvonalát és pontos helyzetét is – ismertette.

Olyan térképet fejlesztettek, ahol azonnal látszik a különbség a személyvonat és az Intercity között. Mutatják, hogy melyik vágányról indul a vonat, melyik kocsiállásról indul az autóbusz, és külön jelölik azt is, ha a járat 20 percet vagy annál többet késik, tehát jár rá a késési biztosítás. Továbbá megmutatják, hogy az egyes járatok éppen milyen sebességgel haladnak – sorolta.

„Így most már egy felületen és átláthatóan működik az útvonaltervezés a MÁV+.hu oldalon. Évek óta van már országbérletünk, amivel korlátozás nélkül tudjuk használni a MÁV vonat-, HÉV- és autóbuszjáratait, a BKK járműveit és több helyi közlekedési rendszert is, és most már egy útvonaltervezőnk is van, ahol minden szolgáltatásról naprakész tájékoztatást kapunk” – mondta Hegyi Zsolt.