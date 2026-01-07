Elég volt Brüsszelből!

Nem fogadjuk el a brüsszeli döntéseket, nem hadigazdaságot akarunk, hanem békegazdaságot – közölte a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatósága szerdán a Facebook-oldalán.

Menczer Tamás azt írta, a hadigazdaság azt jelenti, hogy elveszik a magyarok pénzét – lásd tiszás megszorítócsomag – és elküldik Ukrajnába; a békegazdaság azt jelenti, hogy a magyarok pénze a magyar családoknál marad.

Amíg Orbán Viktor vezeti az országot, a magyarok pénzét nem küldjük Ukrajnába, és nem veszünk részt a hadikölcsönben sem. A brüsszeli hibás döntések ellenére is teljesítjük, amit vállaltunk – tette hozzá.

„Mondhatnánk, hogy háború van, szankciók vannak, nincs pénz semmire, legfeljebb megszorításokra lehet számítani. Sok európai ország ezt teszi, de ez nem a magyar út” – fogalmazott a politikus.

Kifejtette, hogy a magyar út egészen más: a családi adókedvezmény duplázása, édesanyák adómentessége, 13. és 14. havi nyugdíj, hathavi fegyverpénz, a tanárok bérének emelése.

„Hogy tudjuk mindezt megcsinálni? 2010-ben más útra léptünk, mint a számos európai ország. Nekünk magyaroknak van egy munkaalapú gazdasági rendszerünk, amelyben egymillióval többen dolgoznak, mint 2010-ben. És van egy családalapú társadalmi rendszerünk. Ez a kulcs. És ez a jövő” – hangsúlyozta Menczer Tamás.