Csatlakozni akarnak az ukránok jövőre

Az ukránok jövőre akarnak csatlakozni az EU-hoz, akkor egész Európa háborúban áll majd… – fogalmazott a Fidesz és a KDNP kommunikációs igazgatója szerdán a Facebook-oldalán.

Menczer Tamás a bejegyzésében megosztott videóban kiemelte: 2027-ben, vagyis jövőre akarnak csatlakozni az ukránok az Európai Unióhoz. Nem 2030-ban, nem 2029-ben, hanem jövőre, ezt mondta az ukrán miniszterelnök-helyettes – tette hozzá.

Bemutatta, ahogy Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök-helyettes egy rendezvényen előbb arról beszélt, hogy „a 20 pontos béketervben tárgyalt ambiciózusabb szám is reális, és már van némi egyetértés abban, hogy ez a naptár hogyan csökkenthető”, majd egy arról szóló újságírói kérdésre, hogy 2027 lehetséges dátum-e, azt felelte: „nagyon elméleti, rendkívül rekorddöntő, de lehetséges”.

Menczer Tamás szerint mindez azt jelenti, hogy nem tisztelik a magyarok döntését, és behozzák a háborút Európába, vagyis jövőre egész Európa háborúban áll majd.

Mondjunk nemet a háborúra! – zárta szavait a kormánypártok kommunikációs igazgatója.