Belföld
Az önkormányzatok kiemelt feladata a közterületek sikosításmentesítése
Írta Dukai Miklós Facebook oldalán
Kifejtette: kedden a délutáni, esti, éjszakai órákban az ország jelentős részét nagy havazás érte el. Az önkormányzatoknak a közterületek tisztán tartására, kezelésére, hómentesítésére, síkosságmentesítésére a településüzemeltetési feladataik keretében kiemelt figyelmet kell fordítaniuk. Fontos, hogy a különböző közintézményekhez, kórházakhoz, rendelőintézetekhez, szociális ellátó intézményekhez vezető utakat járdaszakaszokat, zebrákat letakarítsák.
„Tisztelettel kérem az önkormányzatokat, hogy fordítsanak ezeknek a kezelésére kiemelt figyelmet, és külön köszönöm azon önkormányzatok erőfeszítését, akik a nagy havazás ellenére már az éjszakai, kora reggeli, délelőtti órákban ezt a feladatot elvégezték. Köszönöm mindenkinek az áldozatos munkát! Hajrá, magyar önkormányzatok!” – mondta az államtitkár.