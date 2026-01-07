"A vasúton helyreáll a rend, a buszok még csúszásban, az utakat folyamatosan tisztítják"

A szakminiszter saját fb-oldalán közölte, a gyorsforgalmi utak szinte mindenütt sónedvesek, de az M70-es autópályán és az M7-es autópályán az országhatár és Nagykanizsa között latyakos a burkolat. A főutak burkolata a Dunántúl déli részén javarészt latyakos, Szántód közelében havas, de máshol többnyire sónedvesek.

A vasúton helyreáll a rend, míg a buszok még csúszásban, viszont a HÉV-forgalom valamennyi vonalon menetrend szerint zajlik

A látási viszonyok országszerte jók, Gyomaendrőd közelében 500 méter a látótávolság, de Baja térségében 100-300 méterre rövidülhet a belátható útszakaszok hossza - ismertette a miniszter, hozzátéve, hogy kisebb balesetek még mindig történnek a havazás utóhatásai miatt.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy továbbra is zajlik az utak tisztítása: jelenleg országszerte 170 munkagép látja el a feladatokat. Január 5. hétfő 00:00 órától eddig a Magyar Közút 31 952 tonna sót és több mint 1 millió liter oldatot, míg a koncessziós társaságok körülbelül 8743 tonna sót és több mint 958 ezer liter oldatot használtak fel síkosságmentesítésre.

Arról is beszámolt, hogy a vasúton helyreáll a rend: a váltók tisztítása folyamatos, de hófúvások, és a hó mennyisége miatt a takarítás lassan halad, a kiemelt csomópontokra koncentrálódik, a váltófűtések vidéken rendben üzemelnek. A vonatközlekedésben néhány helyen vannak még fennakadások és késések, de az eljutás minden vonalon biztosított. Országos szinten a vonatok egy részénél 10-30 perc közötti késések vannak az érintett vasútvonalakon a váltóállítási problémák miatt, azonban a vonatok döntő része már menetrend szerint közlekedik.

Egyúttal kitért a buszokra is, amelyek jellemzően az ország teljes területén (10-20 perc) késéssel közlekednek. Az útviszonyok miatt az autóbuszok nem érintik: Környe, Tagyospuszta, Galvács-Abod, Nyésta, Varbóc, Liget, Bodolyabér, Mucsi településeket.

Közölte, a HÉV-forgalom valamennyi vonalon menetrend szerint zajlik.

"Köszönöm a MÁV-csoport és a közútkezelő vállalatok munkatársainak helytállását az elmúlt napokban!" - fogalmazott Lázár János.