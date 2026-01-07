Belföld
A honvédség is segít a rendkívüli havazásban
Folyamatosan figyelemmel kísérik a rendkívüli hóhelyzet alakulását
Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte, Tatáról szerdán négy eszköz indult útnak: két Leopard A4 harckocsi Miskolcra, valamint két Wisent műszaki-vontató jármű Veszprémbe.
Kaposvárról két-két BTR-80 típusú harcjárművet csoportosítottak át Pécsre és Medinára – tette hozzá.
A miniszter arról is beszélt, hogy a tatai laktanyában a készenlétben lévő állományt téli körülmények közötti vezetésre és vontatásra készítik fel, hogy szükség esetén azonnal rendelkezésre álljanak.
A Magyar Honvédség parancsnokságai és alakulatai utasítást kaptak arra, hogy feladataik végrehajtása közben haladéktalanul nyújtsanak segítséget, ha bajba jutott járműveket vagy embereket észlelnek – emelte ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf.
A Magyar Honvédség az operatív törzs tagjaként a Belügyminisztériummal és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal szoros együttműködésben folyamatosan figyelemmel kíséri a rendkívüli hóhelyzet alakulását, és szükség esetén közreműködik a feladatok végrehajtásában – tette hozzá a tárcavezető.