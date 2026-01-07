'26-ban is folytatódik a fiatalok támogatása

A kormány 2026-ban is biztosítja a fiatalok számára elérhető támogatásokat, a többi között az adómentességet és a lakhatási támogatást – mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára szerdai, a Facebookra feltöltött videónyilatkozatában.

Varga-Bajusz Veronika hangsúlyozta, hogy a kormány 2026-ban is biztosítja az szja-mentességet a 25 év alattiaknak. Ez mintegy 350 ezer fiatalt érint, akik ennek köszönhetően évente átlagosan 1,2 millió forinttal többől gazdálkodhatnak.

Továbbá biztosítják a fix 3 százalékos lakáshitelt az első otthon megszerzéséhez. Ez a biztonságos és kiszámítható konstrukció az elmúlt hónapokban már közel 20 ezer fiatal lakásvásárlását segítette. Emellett igénybe vehető a fiatal munkavállalók lakhatási támogatása. Ennek nyomán a munkáltatók havi legfeljebb 150 ezer forintos támogatást adhatnak a 35 év alatti dolgozóiknak, amit albérletre vagy akár lakáshitel törlesztésére is fel lehet használni – tette hozzá.

Ezek mellett segítik a jogosítvány megszerzését, az első sikeres nyelvvizsgát, támogatják a szakképzésben tanuló fiatalokat ösztöndíjakkal és munkalehetőségekkel, továbbra is elérhető a kamatmentes munkáshitel, valamint ösztöndíjak segítik a hiányszakmát tanulókat és a tehetséges, rászoruló fiatalokat is – sorolta.

A családalapítást adókedvezményekkel és otthonteremtési támogatásokkal segítik, az egyetem mellett gyermeket vállaló hallgatók pedig állami ösztöndíjas képzésre kerülhetnek át – fűzte hozzá.

„Mindezekről és összesen 252, fiataloknak szóló támogatásról a nemrégiben indult ifistart.hu oldalon minden információt megtaláltok. Mert a kormány a lehetőségeket biztosítja, a ti dolgotok, hogy éljetek velük! A fiatalok sikere a nemzet sikere! Hajrá magyar fiatalok!” – fogalmazott Varga-Bajusz Veronika.