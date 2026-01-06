Vádat emeltek egy cseh férfi ellen

Maradandó fogyatékosságot okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt emelt vádat a Dunakeszi Járási Ügyészség egy cseh férfi ellen, akinek üzemeltetőként elkövetett mulasztásai miatt szenvedett egy gyerek súlyos balesetet egy majálison – közölte a Pest Vármegyei Főügyészség kedden az MTI-vel.

A közlemény szerint a cseh férfi egy többszintes, több játékelemet is magában foglaló gyermekjátékot üzemeltetett, amellyel különböző rendezvényeken vett részt külföldön és Magyarországon is. A többnyire 6-8 évesek által kedvelt játékot 2024. május 1-jén a Dunakeszi Katonadombon megrendezett majálison állította fel.

Az építmény elektromos motorral hajtott úgynevezett majomkerék eleménél egy kisfiú benyúlt a kerék és a gumitömítés közötti résen, és a forgókerék a bal kezének több ujját összepréselte; a gyerek a baleset következtében súlyos, maradandó fogyatékossággal járó sérülést szenvedett.

A közlemény szerint a baleset oka az volt, hogy a vádlott nem megfelelően üzemeltette a berendezést, mivel nem volt beállítva megfelelően a forgódob, a résnél hiányzott a védőburkolat és a biztosító gumiszegély sem volt megfelelő módon elhelyezve.

A jogszabályi előírások betartása esetén, kellő szakértelemmel, karbantartással és megfelelő üzemeltetéssel a baleset elkerülhető lett volna – jegyezték meg.

A Dunakeszi Járási Ügyészség a férfit maradandó fogyatékosságot okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségével vádolja, vele szemben felfüggesztett szabadságvesztés és a vidámparki, szórakoztatóparki tevékenységtől való eltiltás kiszabását indítványozza.

A vádlott bűnösségéről a Dunakeszi Járásbíróság fog dönteni – áll a közleményben.