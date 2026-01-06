Új kezdeményezés a Szülők Háza Alapítványtól

Új kezdeményezésekkel folytatja több évtizedes munkáját a családok, a gyermekek és a fiatal felnőttek támogatása érdekében a Szülők Háza Alapítvány 2026-ban – közölte a szervezet kedden.

Mint írták, idén megújult a Sikeres Életkezdés weboldal, amely az állami gondoskodásból kilépő fiataloknak nyújt gyakorlati segítséget és eligazodást támogatva az önálló életkezdést. Ezzel párhuzamosan elindították a Plusz egy esély programot, amely az állami gondoskodásból kilépett, már szülővé vált fiatalokat segíti kézzelfogható támogatással: babaápolási eszközökkel, pelenkával, tűzifával és alapvető segítséggel.

Tovább bővül az országos hálózat: új Szülők Háza Családi Központok, bölcsődék, fejlesztő- és gyerekházak, valamint tanodák nyílnak meg Magyarország több pontján, erősítve a helyi közösségeket és a megelőző, családközpontú támogatást – tették hozzá.

Tájékoztatásuk szerint folytatódnak a jól ismert programok, így a Tegyél Jót! havi kezdeményezések, a Mi Hangunk Szabadegyetem, valamint a nyári táborok, az amerikai-magyar sportösztöndíj program keretében pedig idén újabb két fiatal kap lehetőséget arra, hogy Floridában tanuljon és fejlődjön.

Nemzetközi szintű jelentős előrelépésről is beszámolt az alapítvány, idén először ugyanis lehetőséget kapott arra, hogy a ENSZ Nők Helyzetével Foglalkozó Bizottsága (CSW) New York-i konferenciáján saját, élő eseményt szervezzen, emellett folytatódik a szakmai együttműködésük Marokkóval, ahol a Mi Hangunk Szabadegyetem keretében közös programokat készítenek elő.