Rendkívüli bejelentést tett az operatív törzs + VIDEÓ

Mukics Dániel tűzoltó alezredes, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője a sajtónak elmondta, mind az áram, a gáz, mind a vízszolgáltatás és a szemétszállítás megfelelően működik a hóhelyzet alatt.

Mukics Dániel kiemelte, hogy a meteorológiai előrejelzések szerint még néhány napig biztosan rendkívüli téli időjárásra kell számítanunk, nem kizárt, hogy - 15 fokkal kell szembenéznünk, és az sem kizárt, hogy a déli országrészben akár 20 centimétert meghaladó friss hó hulljon, akár már a mai délutántól kezdődően. A külvilágtól elzárt települések ugyanakkor jelenleg sehol sincsenek, és egy utat sem kellett lezárni eddig, de áramkimaradás sem tapasztalható.

Megjegyezte ugyanakkor, hogy hétfőn 475 fogyasztási helyen volt rövid időre áramkimaradás. – Ilyenkor, amikor nagy mennyiségű hó hirtelen lehullik, akkor előfordulhat, hogy a faágak letörnek, a fák kidőlnek és elszakítják az elektromos vezetékeket – magyarázta. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében nem egy kidőlt fa okozott áramszünetet, hanem egy villanyoszlopnak ütközött autó.

A szolgáltatók részéről több mint ezer ember áll készenlétben, hogy az átmenetileg kialakult áramellátási zavarokat megoldja. Ha kell, akkor a tűzoltókkal vállvetve, hiszen ha a szolgáltató nem tud odaférni a kidőlt fáktól, letört faágyaktól a sérült vezetékekhez, akkor a tűzoltóknak kell közbeavatkozni, hogy a szolgáltató el tudja végezni a helyreállítást és újra legyen áramszolgáltatás – emelte ki.

Mukics Dániel azt is elmondta, hogy ha lakóépületek huzamosabb időn keresztül fűthetetlenné válnának, abban az esetben a katasztrófavédelem a társszervekkel közösen gondoskodik az emberek megfelelő melegedőhelyre szállításáról, valamit melegedőbuszokat biztosítanak a helyszínen. Emellett, ha bárhol a rendkívüli havazás miatt nem lenne megközelíthető közúton, akkor a készenléti szervek gondoskodni fognak az ott élők ellátásáról. Ha valaki rendszeres egészségügyi ellátásra szorul, akkor a szervek mindent megtesznek annak érdekében, hogy kihozzák az elzárt településről a rászorulókat.

A havazás kezdete óta egyébként 168 tűzoltói beavatkozásra volt szükség. A nap 24 órájában csaknem 2000 tűzoltó áll készenlétben 500 járművel, ha kell, akkor a létszámukat szolgálatszervezéssel meg tudják emelni, azonban jelenleg erre nincsen szükség. A mentőszolgálat részéről 4690 mentési feladatot hajtottak végre a havazás kezdete óta, ami 755 sérült ellátását jelenti. Nagyon sok esetben a mentőszolgálat a gépjárművel nem tudja megközelíteni azt a pontot, ahol a sérült van, ezért tűzoltók segítségét kérik a helyszínre – tájékoztatott Mukics Dániel.

Kitért arra is, hogy 153 közúti közlekedési balesetnél volt szükség rendőrökre, ezek közül egy halálos, 24 pedig személyi sérüléssel járó baleset volt. Hogyha a statisztikákat nézzük, ez körülbelül háromszor annyi, mint egy átlagos téli napon. Ez is jól mutatja, hogy az emberek mennyire elszoktak a keményebb telektől. A rendőrség 48 biztonsági intézkedést hajtott végre az állampolgárok biztonsága érdekében. Az Országos Kórházi Főigazgatóság pedig azt jelentette az operatív törzs ülésén, hogy 30 százalékkal emelkedett a kórházakban a sürgősségi és a traumás eredetű sérülések ellátásának a száma. Eközben a köznevelési intézményekben a tanítás mindenhol zavartalanul folyik, csupán egy esetben kisebb fűtési problémáról érkezett jelentés. A hajléktalanellátás is zavartalanul működik, a tartós hidegben sem kell senkinek az utcán töltenie az éjszakát.

Elszoktunk ezektől a hideg telektől, ezért nem tudjuk elégszer hangsúlyozni, hogy senki ne induljon el nyári gumival. Mondjunk le azokról az autóutakról, azokon a területeken, ahol nagyobb havazás történt, amelyek elhalaszthatóak. Utazásainkat tervezzük meg. Nézzük meg az utinform.hu weboldalt, ahol pontos adatokat kapunk arról, hogy melyikünket – figyelmeztetett, írja a magyarnemzet.hu.