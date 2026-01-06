2026. január 7., szerda

Belföld

Pályázat a nagykörút felújítására

A BKK EU-s finanszírozást szeretne

 2026. január 6. kedd. 10:16
A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) benyújtotta pályázatát a nagykörúti fasor- és köztérrekonstrukció megvalósítására az Európai Unió Top Plusz Komplex klímaadaptációs és közterület-megújítási programjában.

Nagykörút (képünk illusztráció)
Fotó: MH/Purger Tamás

A BKK azt közölte kedden az MTI-vel, hogy a programban új fák ültetése, több zöldfelület, a hiányzó fasorok visszaállítása, szélesebb járdák szerepelnek.

Azt írták, a BKK már korábban sikeresen pályázott az Európai Unió Top Plusz Bringasztráda programjára, a támogatási szerződés aláírásával 4,5 milliárd forintot költhet a kerékpáros közlekedés fejlesztése mellett a kereszteződések akadálymentesítésére és a körúti üzlethelyiségeket jobban támogató belváros logisztikai fejlesztésekre is.

Most ez a forrás további 5,47 milliárd forinttal egészülhet ki a BKK újabb pályázatának köszönhetően – tették hozzá. A fejlesztés esetleges további költségeit, így például az európai uniós támogatásból el nem számolható elemek fejlesztését (ilyen lehet az autós forgalmi sávok burkolatcseréje) önkormányzati forrásokból kívánja fedezni a vállalat.

