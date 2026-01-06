Minden év egyre radikálisabb

Csak Orbán Viktor miniszterelnök képes arra, hogy Magyarországot kívül tartsa a háborún – jelentette ki Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára kedden az Igazság órája című online műsorban.

Ez látható abból, hogy a háborúpárti országok vezetői az összes többi miniszterelnököt, ha akarta, ha nem, belesodorták ebbe a háborúpárti elitbe – tette hozzá, és megjegyezte, Magyar Pétert, a Tisza Párt elnökét sem engednék ebből kilógni, de nem is akarna és nem is tudna.

A politikus úgy fogalmazott, a nyugat-európai vezetők egymásra licitáltak abban, hogy még erősebb, még több segítséget nyújtsanak Ukrajnának. Példaként Németországot említette, amely először csak védősisakokat ajánlott fel, aztán küldtek fegyvert, rakétát, vadászgépet, harckocsit. Most ott tartunk, hogy elindul a sorozólevelek postázása, amelyeket a német fiatalok január első napjaiban kapnak meg – tette hozzá.

Közölte: minden év csak egy radikálisabb, az Európai Unió még extrémebb bevonódását jelentette a háborúba.

Magyarország ezért mondta azt, hogy az elején kell megállni – hangsúlyozta Rétvári Bence, megjegyezve: a háborúpárti politikusok most ott tartanak, hogy soroznak, aztán majd az jön, hogy békefenntartókat küldenek, meg kiképzőket, „csak segédcsapatokat”. Utána jön az, amikor konkrétan a frontra küldik az európai embereket, az európai katonákat – tette hozzá.

Rétvári Bence kiemelte, az eddigi intézkedésekkel nem sikerült elérni, hogy véget érjen a háború, azt viszont igen, hogy az európai gazdaság egyre rosszabb helyzetbe kerüljön.

A KDNP alelnöki posztját is betöltő politikus szerint ha az európai vezetők tizedakkora energiát fektetnének abba, hogy béke legyen, mint abba, hogy a háborúhoz még több pénzt és fegyvert biztosítsanak Ukrajnának, már béke lenne. De ezzel nem foglalkoznak, szóba se állnak a másik féllel, Oroszországgal, így pedig nehéz tárgyalni, megállapodni – jegyezte meg.

Csak Orbán Viktor az, illetve most már egy-két másik európai vezető, akik a másik oldallal is szóba állnak és békét szorgalmaznak – közölte.

Az államtitkár Orbán Viktor hétfői sajtótájékoztatójáról elmondta, nem nagyon fordult elő korábban, hogy ekkora nemzetközi figyelem irányuljon egy magyar miniszterelnök véleményére. Egy valódi vízióval rendelkező, jövőképet adó vezetője van Magyarországnak, aki átfogó képet tud adni mindenre. Hozzátette: nem volt olyan kérdés a világ bármely szegletéből, amit ne válaszolt volna meg. Az oktatásról szólva az államtitkár kifejtette, 2010-ben 215 ezer forint körül, 2022-ben mintegy 450 ezer forint volt a tanárok átlagbére Magyarországon, jelenleg meghaladja a 900 ezer forintot. A tanárok, tanítók, óvónők bére így ebben a ciklusban több mint a duplájára emelkedett.

A politikus hangsúlyozta, a gyermekek állnak az intézkedések középpontjában. Annak érdekében, hogy csökkenjenek a társadalmi különbségek, a hátrányos helyzetű településen tanító pedagógusok 20 százalékkal magasabb bért kapnak, ahogy nagyobb a juttatásuk a hiányterületen dolgozóknak, és a teljesítményértékelési rendszer alapján is elismerik azokat, akik többet tesznek a gyerekekért.

A politikus szólt arról is, hogy szerinte Magyar Péter a „leglógósabb” európai parlamenti képviselő, a legtöbbször ő hiányzott a szavazásokról, ő az, aki a legtöbbször hagyta cserben a magyar választókat. Háborúpárti javaslat ellen soha nem szavaztak a Tisza Párt képviselői, de ezt nem is tehetik meg, mert egy háborúpárti frakcióban vannak – jelentette ki, hozzátéve: ők a brüsszeli politika magyarországi képviselői, nincsenek önálló elképzeléseik. Amit „kikotyogtak” a különböző politikusaik, az az EU-s országjelentések egy-egy fejezete – jelezte Rétvári Bence, ezek között említve a fizetős egészségügy, a progresszív jövedelemadó bevezetését, a nyugdíjak megadóztatását, iskolák és kórházak bezárását.

A politikus megfogalmazása szerint a Tisza Párt környékén feltűntek „az egykori posztkommunista korszak politikai dinoszauruszai”. Most ezek az emberek újra aktivizálták magukat, mert úgy érzik, hogy a Tisza meghozza nekik a lehetőséget arra, hogy újra a 2010 előtti politikát folytassák – mondta az államtitkár.