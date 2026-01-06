2026. január 7., szerda

Előd

Vita a demográfiáról
Belföld

Orbán Viktor: Háború és béke között kell választani

A kormány nem fogadja el a brüsszeli döntéseket

 2026. január 6. kedd. 18:57
„Nemzetközi sajtótájékoztató pipa. Minden kérdésre volt válasz. Ez a Fidesz” – írta a Harcosok Klubja Facebook-csoportban Orbán Viktor.

Orbán Viktor
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A miniszterelnök szerint az idei választás legfőbb kérdése a háború vagy béke dilemmája lesz, erről kell dönteniük a magyaroknak. Mint fogalmazott, Brüsszel eldöntötte, hogy 2030-ig háborúba megy – írta a Harcosok Klubja Facebook-csoportban Orbán Viktor, számolt be róla a FEOL. A kormányfő párhuzamot vont a háború és a migráció között, mondván: aki egyszer rosszul dönt, az később már nem tudja kijavítani a hibát. Éppen ezért – hangsúlyozta – nem hibázhatunk. A kormány nem fogadja el a brüsszeli döntéseket, nem hadigazdaságot, hanem békegazdaságot akar.

A kormányfő szerint a hadigazdaság azt jelenti, hogy elveszik a magyarok pénzét – például megszorítások formájában – és Ukrajnába küldik. Ezzel szemben a békegazdaság lényege az, hogy a magyarok pénze a magyar családoknál marad.

„Amíg én vezetem az országot, a magyarok pénzét nem küldjük Ukrajnába, és nem veszünk részt hadikölcsönben sem” –jelentette ki a kormányfő.

