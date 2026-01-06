2026. január 7., szerda

Belföld

Orbán Viktor: A hóhelyzet ma fokozódni fog

A miniszterelnök különleges képpel üzent

MH
 2026. január 6. kedd. 9:27
A miniszterelnök Facebook oldalán figyelmeztetett, hogy mindenki vigyázzon magára.

Orbán Viktor: A hóhelyzet ma fokozódni fog
Orbán Viktor arra kér mindenkit, vigyázzon magára
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor bejegyzéséhez csatolt egy képet, amin épp hólapáttal a kezében tisztítja meg a járdát. Megjegyezte továbbá, hogy nincs szebb egy havas reggelnél.

Ahogy korábban megírtuk, a fő- és mellékutak burkolata az ország szinte teljes területén latyakos, hókásás, helyenként havas. Kivételt képeznek a délkeleti Csongrád-Csanád és Békés vármegye, ahol vizes, sónedves.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a havazás által érintett területeken a látási viszonyok is korlátozottak, emiatt a forgalom jelentősen lassul.

