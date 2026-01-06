Belföld
Orbán Viktor: A hóhelyzet ma fokozódni fog
A miniszterelnök különleges képpel üzent
Orbán Viktor arra kér mindenkit, vigyázzon magára
Fotó: Facebook/Orbán Viktor
Orbán Viktor bejegyzéséhez csatolt egy képet, amin épp hólapáttal a kezében tisztítja meg a járdát. Megjegyezte továbbá, hogy nincs szebb egy havas reggelnél.
Objektum doboz
Ahogy korábban megírtuk, a fő- és mellékutak burkolata az ország szinte teljes területén latyakos, hókásás, helyenként havas. Kivételt képeznek a délkeleti Csongrád-Csanád és Békés vármegye, ahol vizes, sónedves.
Felhívták a figyelmet arra, hogy a havazás által érintett területeken a látási viszonyok is korlátozottak, emiatt a forgalom jelentősen lassul.