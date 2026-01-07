Minden falu számít

Az önkormányzati rendszer reformja semmiképpen nem érintheti azt az alapvető jogot, hogy Magyarországon minden települést megillet az önkormányzatiság joga – mondta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter kedden Budapesten, miután az önkormányzati rendszer módosításáról folytatott konzultációt a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) és a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) vezetőivel.

Navracsics Tibor (3. j) a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, majd a Magyar Önkormányzatok Szövetsége képviselőivel kezdte meg az ígért konzultációsorozatot az önkormányzati rendszer módosításról

Navracsics Tibor kiemelte: a konzultációsorozat elkezdése mutatja, hogy partneri viszonyra törekednek az önkormányzatokkal, és bízik abban, hogy néhány hónap múlva olyan megoldás születik, amely az önkormányzati világban dolgozók és a kormányzati politika irányítói számára egyaránt megfelelő.

Felidézte, a kormány tavaly ősszel adott mandátumot számára arra, hogy az önkormányzati rendszer átalakítását átgondolják és a kor követelményeinek megfelelő szabályozást alakítsanak ki.

„Három területen van elsősorban szükség az előrelépésre: az egyik az önkormányzatiság jogszabályi háttere, a második az önkormányzati rendszer finanszírozása, a harmadik pedig az önkormányzati világ személyi állományának jogi szabályozása, a köztisztviselők kérdésköre” – jelentette ki kérdésre válaszolva Navracsics Tibor.

Hanusi Péter, a TÖOSZ elnöke hangsúlyozta: hatékony és konstruktív konzultációt folytattak, és az általuk korábban elfogadott, és 1744 önkormányzati vezetővel megvitatott tizenhét oldalas javaslatot is részleteiben átbeszélték.

„Az önkormányzati rendszer megérett egy olyan átalakításra, hogy a magyar polgárok számára jobb és hatékonyabb legyen” – jegyezte meg Hanusi Péter.

Gémesi György, a MÖSZ elnöke arról beszélt, hogy 2026-ban komoly aggályokat vet fel az önkormányzatok finanszírozása, és ennek csak egyik része az úgynevezett szolidaritási hozzájárulás. Utóbbi kapcsán azt mondta, nem szabad engedni, hogy januárban olyan mértékű legyen az elvonás, amely az adott település számára a mindennapi élet finanszírozását megnehezíti. Megjegyezte, hogy az elmúlt tizenöt évben most először zajlott le ilyen jellegű konzultáció a Magyar Önkormányzati Szövetség bevonásával.

„Az állami normatíváknak 50 százalékban fedezniük kellene az önkormányzatokhoz rendelt feladatokat. Ma ez a megyei jogú városok számításai szerint 42 százalékot tesz ki. A kötelezően ellátandó feladatok költsége folyamatosan emelkedik, miközben az ezekhez rendelt állami finanszírozás reálértékben csökken. Fontos lenne az is, hogy szűnjön meg az önkormányzati testületeken átnyúló fejlesztések lehetősége” – fejtette ki Gémesi György.

Hozzátette: a MÖSZ a politikai pártokkal is konzultációt tervez saját nyolcpontos javaslatcsomagjáról, az önkormányzatok biztonságos működéséről, illetve arról, mi legyen a magyar önkormányzati rendszer jövője. „Garanciákat akarunk arra, hogy ha a tavaszi parlamenti választások után feláll egy kormányzati struktúra”, milyen legfontosabb változásokról kezdhetünk el tárgyalni – fogalmazott.