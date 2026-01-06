Megszólalt a belügy a rendkívüli tanítási szünetről

Több napos havazás indult Magyarországon, amely miatt felvetődött annak is a lehetősége, hogy rendkívüli tanítási szünetet rendelnek el.

A nagy hideg nyomán sokakban felvetődött, hogy esetleg pár napra bezárják az iskolákat - írja a Fejér Vármegyei Hírportál (FEOL). Mint a cikkben olvasható, a kialakult hóhelyzet miatt a Belügyminisztérium közleményt adott ki, amelyben kitértek arra is, hogyan érinti a jelenlegi időjárás az iskolásokat.

Ha a tantermek fűtése meghibásodik, és két egymást követő napon a hőmérséklet nem éri el a 20 Celsius-fokot az igazgató rendkívüli szünetet rendel el - olvasható a közleményben. Amely egyben leszögezi, valamennyi oktatási intézményben megbízhatóan biztosított a tantermek fűtése.