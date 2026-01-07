Magyar rendőrök a határvédelem élén

A magyar rendőrök fenn tudják tartani a közbiztonságot az utcákon és megvédik az ország külső határát, miközben segítenek más országok külső határainak védelmében is – mondta a Belügyminisztérium (BM) parlamenti államtitkára kedden Budapesten, a Szerbiába és a bolgár-török határra induló magyar rendőri kontingens búcsúztatóján.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára beszédet mondott a Szerbiába, valamint a bolgár-török határszakaszra induló rendőri kontingens búcsúztatóján a Készenléti Rendőrségen 2026. január 6-án

Rétvári Bence emlékeztetett: Magyarországnak az első pillanattól következetes az álláspontja az illegális migrációval kapcsolatban, a legfontosabb feladat a külső határvédelem.

Hozzátette: ha összefogunk más országokkal ebben a feladatban, akkor együtt hatékonyabbak vagyunk. Mint mondta, ennek keretében a magyar déli határnál osztrákok, szlovákok, csehek és lengyelek is megfordultak, de ott vannak a törökök is, akik részt vesznek a kamionok ellenőrzésében. Magyarország pedig Bulgária törökországi külső határszakaszának védelmében vesz részt osztrákokkal és románokkal, Szerbiában pedig az osztrákokkal.

Az államtitkár megjegyezte: a magyar példa egyre ragadósabb, Horvátországnak a Bosznia-Hercegovinával közös határszakaszán már nem csak horvát, hanem szlovén és olasz rendőrök is jelen vannak.