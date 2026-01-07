Belföld
Magyar rendőrök a határvédelem élén
Nemzetközi szerepvállalás a migráció ellen
Rétvári Bence emlékeztetett: Magyarországnak az első pillanattól következetes az álláspontja az illegális migrációval kapcsolatban, a legfontosabb feladat a külső határvédelem.
Hozzátette: ha összefogunk más országokkal ebben a feladatban, akkor együtt hatékonyabbak vagyunk. Mint mondta, ennek keretében a magyar déli határnál osztrákok, szlovákok, csehek és lengyelek is megfordultak, de ott vannak a törökök is, akik részt vesznek a kamionok ellenőrzésében. Magyarország pedig Bulgária törökországi külső határszakaszának védelmében vesz részt osztrákokkal és románokkal, Szerbiában pedig az osztrákokkal.
Az államtitkár megjegyezte: a magyar példa egyre ragadósabb, Horvátországnak a Bosznia-Hercegovinával közös határszakaszán már nem csak horvát, hanem szlovén és olasz rendőrök is jelen vannak.