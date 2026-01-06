Ingyenes lesz a Nemzeti sport archív tartalma

A közmédia mindenki számára ingyenesen elérhetővé teszi a Nemzeti Sport archív tartalmait - közölte az MTVA Sajtó és Marketing Irodája kedden.

Mindenki számára ingyenesen elérhető lesz a Nemzeti Sport archív tartalma (képünk illusztráció)

A közlemény szerint a közmédia a magyar emberek számára „visszaszerezte” a Nemzeti Sport archív példányait.

Kiemelték, hogy az MTVA a Nemzeti Sport tulajdonosaként hamarosan ingyenesen elérhetővé, kutathatóvá teszi a felhasználók számára az eddig megjelent összes lapszámot a kiadó és a tulajdonos felületein.

A közmédia ezzel folytatja azt a stratégiáját, hogy a magyar sporttal kapcsolatos mindennemű tartalom minden magyar által szabadon hozzáférhetővé váljon – fogalmaztak, hozzátéve, hogy ez azt jelenti, hogy senkinek nem lesz szükséges a későbbiekben fizetnie a Nemzeti Sport archív számaiért.