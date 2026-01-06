Indul a '26-os Educatio

A 26. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítást január 8. és 10. között rendezi meg a Kulturális és Innovációs Minisztérium, a HÖOK Hallgatói Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. és az Oktatási Hivatal (OH) a Hungexpo Budapesti Vásárközpont „A” és „D” csarnokában. Az eseményen majdnem 150 kiállító várja a látogatókat: jelen lesz a legtöbb hazai felsőoktatási intézmény, számos szakképző intézmény, nyelviskola és képző intézmény – közölte a hivatal kedden.

A közlemény szerint az Educatio kiállításon a pályaválasztás előtt állók és a továbbtanulás iránt érdeklődők interaktív programokon vehetnek részt, továbbá megismerhetik az egyetemek, főiskolák nyújtotta felsőoktatási kínálatot és különféle szolgáltatásokat.

A kiállításon számos, a felsőoktatási képzésekben aktív szerepet vállaló, több egyetemmel partneri viszonyt ápoló vállalat is képviselteti magát; a rendezvény nagyszínpadán előadások, tájékoztatók és kerekasztal-beszélgetések hangzanak el a felsőoktatás aktuális kérdéseiről, továbbá a felvételi eljárásól – írták.

A látogatók az intézmények hallgatóitól és munkatársaitól tájékozódhatnak elsősorban a hazai egyetemek, főiskolák képzéseiről, a kollégiumi elhelyezésről, sportolási lehetőségekről, továbbá felmérhetik felvételi esélyeiket, és megismerhetnek különféle idegennyelv-tanulási, szakképzési, illetve ösztöndíj-lehetőségeket.

Hozzátették, hogy az OH munkatársai a hivatal standján tájékoztatják az érdeklőket a felvételi eljárás részleteiről, így a pontszámítás módjáról is.

A standot felkeresők a Diplomás Pályakövetési Rendszerből is információhoz juthatnak, így tájékozódhatnak a különféle végzettségek várható elhelyezkedési, valamint bérezési-fizetési esélyeiről, lehetőségeiről – tették hozzá.

A kiállítás mindhárom nap 10-től 17 óráig tart nyitva, ingyenesen látogatható, de a részvétel regisztrációhoz kötött; a részletes program és a regisztráció elérhető a educatioexpo.hu címen – áll a közleményben.