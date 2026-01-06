Figyelmeztetett a BRFK

Vonulásos gyűlés akadályozhatja a fővárosi forgalmat kedd este; a vonulás útvonalán a forgalomkorlátozás az Erzsébet hidat is érintheti – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a police.hu oldalon.

A közlemény szerint a bejelentett vonulásos gyűlés résztvevői az Erzsébet hídon is áthaladnak – számuktól függően a járdán, esetleg a buszsávban, illetve akár a többi forgalmi sávban –, emiatt szakaszosan és időszakosan lezárhatják kedden 18 óra 30 perctől 20 óra 30 percig az I. és V. kerületben lévő Szabad sajtó út-Erzsébet híd-Döbrentei tér-Tabán-Döbrentei tér-Erzsébet híd-Ferenciek tere útvonalat.

Kiemelték, hogy tilos lesz megállni kedden 8 órától éjfélig az V. kerületi Március 15. téren, az Erzsébet híd alatti parkolóban.