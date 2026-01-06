Január elsejétől jelentősen bővült az édesanyák személyijövedelemadó-mentessége, az új évben már a 40 év alatti kétgyermekes anyáknak sem kell azt megfizetniük – mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) családokért felelős államtitkára kedden az M1 aktuális csatorna Ma reggel című műsorában.

Koncz Zsófia közölte, az intézkedés a Családi Adócsökkentés Plusz program részeként lépett hatályba és három elemből áll: a 30 év alatti édesanyák és a 40 év alatti, kétgyermekes édesanyák szja-mentessége mellett a családi adókedvezmény duplázásának második lépéséből, ami mintegy egymillió családot érint.

Az államtitkár rámutatott, korábban a 30 év alatti édesanyák esetében az szja-mentesség csak az átlagbérig és kizárólag a 2023 után született gyermekekre vonatkozott, most azonban már a teljes jövedelemre kiterjed. Hozzátette, a jogosultság az adott naptári év egészére vonatkozik és nem szűnik meg év közben akkor sem, ha az érintett betölti a 30. életévét.

Koncz Zsófia közölte, a családtámogatási intézkedések költségvetési forrása 2026-ban eléri a 4802 milliárd forintot, ami a GDP 5 százalékának felel meg, és mintegy ezermilliárd forinttal haladja meg az előző évit. A programban a 40 év alatti, kétgyermekes édesanyák közül mintegy 120 ezren, a 30 év alattiaknál további 10-15 ezren részesülnek személyijövedelemadó-mentességben. Hozzátette, a háromgyermekes édesanyák már 2025 októberétől jogosultak a kedvezményre, így az érintettek száma megközelíti az 500 ezret.

A politikus úgy fogalmazott, egy átlagkereset esetében az szja-mentesség havonta mintegy 109 ezer forint megtakarítást jelent, amihez a megduplázott családi adókedvezmény is társul. A kedvezmény igénybevételéhez az érintetteknek adóelőleg-nyilatkozatot kell módosítaniuk, amit elegendő egy alkalommal megtenni. Ennek hiányában a jogosultság az éves adóbevallás során egy összegben érvényesíthető.

Koncz Zsófia jelezte, a családpolitikai intézkedések célja a gyermekvállalás ösztönzése. Azt mondta, a legfrissebb, 2023-as adatok szerint Magyarország az Európai Unió harmadik helyére lépett elő a gyermekvállalási kedv növekedésében, miközben a kormány a migráció helyett a családok támogatására építi demográfiai politikáját.

Az államtitkár a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a témában nyilatkozva azt mondta, a családtámogatások ilyen bővítése Nyugat-Európában nem képzelhető el; ezt „egy békegazdaság tudja megteremteni”.

Úgy fogalmazott, a nemzeti kormány a magyar emberek pénzét a magyar családokra fordítja és nem háborúra, migrációra vagy Ukrajnára költi el.