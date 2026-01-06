2026. január 7., szerda

Előd

Belföld

Árokba csúszott és oldalára dőlt egy busz Vácdukán

Többen megsérültek a helyi járaton

MH/MTI
 2026. január 6. kedd. 20:16
Többen megsérültek, amikor árokba csúszott és oldalára dőlt egy menetrend szerinti busz Vácdukán, a Kossuth Lajos úton, a rendezvényközpont közelében kedden.

Árokba csúszott és oldalára dőlt egy busz Vácdukán
Árokba borult egy menetrend szerint közlekedő autóbusz Vácdukán
Fotó: Facebook/BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság/Vác HTP

Csámpai Attila, a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője elmondta, hogy a felborult buszhoz a váci hivatásos és önkéntes tűzoltók érkeztek ki, és egy úgynevezett dugólétra segítségével, amelyet a szélvédőn keresztül eresztettek a jármű belsejébe, sikeresen kimentették az ott tartózkodó nyolc embert. Hozzátette, hogy hat embert a saját lábán sikerült a buszból kimenteni, kettőt pedig hordágyon, hozzájuk mentő is érkezett.

A 0627.hu Facebook-oldalon oldalon megosztott fényképek szerint a Vác és Vácduka között menetrend szerint közlekedő autóbusz csúszott árokba.

