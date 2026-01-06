Akár térdig is gázolhatunk a hóban

2026. január 7., szerda

 2026. január 6. kedd. 18:09
Narancssárga riasztás van érvényben Bács-Kiskun vármegyében, akár térdig érő hó is jöhet.

Hosszú idő után végre fehér takaró borítja a tájat
Fotó: AFP/dpa Picture-Alliance/DPA/Marijan Murat

Azt azért túlzás lenne említeni, hogy emberemlékezet óta nem volt ilyen telünk, de az biztos, hogy az elmúlt években elszoktunk attól, amit most kell átélnünk - írja a BAON. Mint a cikkben olvasható, hatalmas havazás, mínusz fokok jellemzik az ország egészét. Bács-Kiskun ráadásul a többi vármegye közül is kiemelkedik, hiszen itt narancssárga riasztás van érvényben.

Mint fogalmaznak, ami a kecskeméti téli időjárást illeti, a mediterrán ciklon miatt a hétfő délután magasabb fokozatba kapcsoló havazás kisebb-nagyobb megszakítással és intenzitással csütörtökig biztosan velünk marad. Hozzáteszik, vastagabb hóréteg a déli és keleti megyékben, így Bács-Kiskunban alakult ki, míg északnyugaton kisebb a valószínűsége jelentősebb havazásnak.

