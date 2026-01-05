A választások tétje

Az ez évi választások tétje, hogy háborúba megyünk, vagy vagyunk elég erősek ahhoz, hogy kimaradjunk az ukrajnai háborúból – jelentette ki a honvédelmi miniszter a Facebook-oldalán hétfőn közzétett videóban.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf közölte: újabb 800 milliárd eurós segélyt kér Ukrajna a következő 10 évének finanszírozásához. Az ukrán miniszterelnök nyugati biztonsági és gazdasági szakemberekkel arról beszélt, hogy ennyi pénzre van szüksége a következő években Ukrajnának.

Ez majdnem tízszer annyi, mint az a hadikölcsön, amelyet most hagyott jóvá az Európai Unió – tette hozzá a miniszter.

„Magyarország nem fog pénzt adni ennek a háborúnak a folytatásához és mindenképpen ki fogunk ebből maradni! Az ez évi választásoknak is ez lesz a tétje: háborúba megyünk és belesodródunk, vagy vagyunk elég erősek ahhoz, hogy kimaradjunk az ukrajnai háborúból” – mondta.

A békéhez erő kell, folytatjuk a munkát 2026-ban is – hangsúlyozta Szalay-Bobrovniczky Kristóf.