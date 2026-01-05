2026. január 7., szerda

Előd

Tűz ütött ki a BMW egyik gyárában

Egyetlen ember sem volt érintett és senki sem sérült meg

MH/MTI
 2026. január 5. hétfő. 20:46
Kisebb tűz keletkezett a BMW Group debreceni gyárának területén hétfő reggel; saját tűzoltóságuk perceken belül elhárította a helyzetet, egyéb beavatkozásra nem volt szükség - tájékoztatta a gyár kommunikációs szolgálata.

Tűz ütött ki a BMW egyik gyárában
A gyár épületeit a legmagasabb biztonsági követelményeknek megfelelően tervezték és kivitelezték (képünk illusztráció)
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Jan Woitas

Közleményükben azt írták, a szükséges intézkedéseket az előírt biztonsági eljárásoknak és protokolloknak megfelelően haladéktalanul megtették, biztosítva a munkatársak biztonságát, gyorsan megoldva ezzel a problémát.

Egyetlen ember sem volt érintett és senki sem sérült meg. A termelés zavartalanul működik – jelezték.

Kiemelték, hogy a BMW Group világszerte nagyon jól felkészült hasonló ritka eseményekre. Az épületeket a legmagasabb biztonsági követelményeknek megfelelően tervezték és kivitelezték – áll a közleményben.

