Tűz ütött ki a BMW egyik gyárában

Kisebb tűz keletkezett a BMW Group debreceni gyárának területén hétfő reggel; saját tűzoltóságuk perceken belül elhárította a helyzetet, egyéb beavatkozásra nem volt szükség - tájékoztatta a gyár kommunikációs szolgálata.

A gyár épületeit a legmagasabb biztonsági követelményeknek megfelelően tervezték és kivitelezték (képünk illusztráció)

Közleményükben azt írták, a szükséges intézkedéseket az előírt biztonsági eljárásoknak és protokolloknak megfelelően haladéktalanul megtették, biztosítva a munkatársak biztonságát, gyorsan megoldva ezzel a problémát.

Egyetlen ember sem volt érintett és senki sem sérült meg. A termelés zavartalanul működik – jelezték.

Kiemelték, hogy a BMW Group világszerte nagyon jól felkészült hasonló ritka eseményekre. Az épületeket a legmagasabb biztonsági követelményeknek megfelelően tervezték és kivitelezték – áll a közleményben.