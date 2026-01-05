Tömeges rosszullét egy középiskolában

Tömeges rosszullét történt egy zalaegerszegi középiskolában hétfőn, a mentőszolgálat tájékoztatása szerint 66 diákot szállítottak a zalaegerszegi kórházba. Valószínűleg egy diák helyezett el gázképződést és ezzel rosszulléteket okozó vegyi anyagot egy lépcsőfordulóban; a rendőrség az ügyben közveszélyokozás miatt indított eljárást.

Kósi Zsolt, a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője korábban az MTI megkeresésére elmondta: az ott lévőket a katasztrófavédelem munkatársai vezették ki az épületből. A mobillabor is a helyszínre érkezett, de az épületen belül semmiféle egészségre ártalmas anyagot nem tudtak már kimutatni, ezért mindenkit visszaengedtek.

Sznopek Veronika, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője az MTI-vel azt közölte: az orvosi ellátásra szoruló diákokat a mentők kórházba szállították. A Zalaegerszegi Rendőrkapitányság az ügyben közveszélyokozás bűntette miatt, ismeretlen tettes ellen indított eljárást.

Az esettel kapcsolatban Balaicz Zoltán (Fidesz-KDNP), Zalaegerszeg polgármestere a közösségi oldalán arról adott hírt az állami iskolafenntartó, a rendőrség és a katasztrófavédelem tájékoztatása alapján, hogy a Deák Ferenc Technikumban „valószínűsíthetően az egyik diák veszélybe sodorta az intézményben tanulókat, oktatókat és dolgozókat”. Valaki egy befőttesüveget helyezett el az iskola lépcsőfordulójában, az üveg pedig olyan kémiai anyagot tartalmazott – feltételezések szerint vakondok elriasztására szolgáló vegyületet –, amely nedvesség hatására reakcióba lépett.

Azokat, akik bármilyen tünetet mutattak, a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórházba szállították. A polgármester korábban mintegy negyven érintettről tudott, azt írta, nincs köztük nincs súlyos eset, de a biztonság kedvéért megvizsgálták, megfigyelik őket.

Hozzátette: a katasztrófavédelem a helyszínt átvizsgálta, „az okot kiváltó anyagot eltávolította”.

A rendőrség nyomozást indított, „hiszen a történteket a következmények miatt nem lehet diákcsínyként kezelni” – fogalmazott a polgármester.

Az iskola dolgozói az épületet és az osztálytermeket kiszellőztették, a veszély elhárult, az eredeti állapot helyreállt, a tanítás folytatódhatott – közölte Balaicz Zoltán.

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője az MTI kérdésére később elmondta: összesen 66 diákot szállítottak a zalaegerszegi kórházba, az érintettek többségét mentőautókkal, 22 tanulót autóbusszal vittek kivizsgálásra. A fiatalok jellemzően hányingerre és fejfájásra panaszkodtak, komolyabb egészségügyi beavatkozásra senki nem szorult.