Terméket hívott vissza az NKFH

Határérték feletti hisztamintartalom miatt visszahívta a forgalomból 60 grammos Szardellapaszta (Pasta di acciughe) termékét az Olaszbolt Kft. – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) hétfőn.

A termékből egy olasz nagykereskedőn keresztül Magyarországra is érkezett

Mint írták az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján az olasz Zarotti S.p.A. gyár hasonló márkanevű, 2026 július 24 minőségmegőrzési idővel rendelkező (tételszám: 24072026) tubusos szardellapasztájában határérték feletti hisztamintartalmat mutattak ki.

A termékből egy olasz nagykereskedőn keresztül Magyarországra is érkezett.

A hisztamin nagy mennyiségben történő bevitele egészségügyi kockázatot jelenthet, különösen az arra érzékeny személyek számára. Fogyasztása allergiaszerű tüneteket válthat ki, mint például bőrpír, viszketés, fejfájás, torokzsibbadás, szívdobogás vagy emésztőrendszeri panaszok – figyelmeztettek.

A hatóság arra kéri a fogyasztókat, hogy amennyiben a fenti azonosító adatokkal rendelkező terméket megvásárolták, azt ne fogyasszák el.

A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek megsemmisítését vagy elszállítását a hatóság nyomon követi.