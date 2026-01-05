2026. január 7., szerda

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Belföld

Segítség a rászorulóknak

Ingyenes tüzelőanyaggal segít a minisztérium

MH/MTI
 2026. január 5. hétfő. 22:32
Megosztás

A kormány által biztosított szociális tüzelőanyag-program keretében 2358 településen osztottak vagy osztanak ki 5 milliárd forint értékben ingyenes tüzelőanyagot a rászorulóknak – közölte a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (KTM) hétfőn az MTI-vel.

Segítség a rászorulóknak
Képünk illusztráció
Fotó: Hans Lucas via AFP/Valentino Belloni

Ez a program 180-200 ezer idős embernek és családnak jelent segítséget, akik igény szerint ingyenes tűzifát vagy szenet kapnak a fűtési időszakban – emelték ki.

Felidézték: a kormány 2011-ben indította ezt a programot, azóta több mint 56 milliárd forintot fordított a szociális tüzelőanyagra az 5000 fő alatti településeken.

A fa vagy szén beszerzését és szétosztását a helyi önkormányzatok végzik, figyelembe véve a helyi szükségleteket és helyi rászorulók megsegítését – áll a közleményben.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink