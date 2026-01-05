Segítség a rászorulóknak

Belföld
Ingyenes tüzelőanyaggal segít a minisztérium
Képünk illusztráció
Fotó: Hans Lucas via AFP/Valentino Belloni
Ez a program 180-200 ezer idős embernek és családnak jelent segítséget, akik igény szerint ingyenes tűzifát vagy szenet kapnak a fűtési időszakban – emelték ki.
Felidézték: a kormány 2011-ben indította ezt a programot, azóta több mint 56 milliárd forintot fordított a szociális tüzelőanyagra az 5000 fő alatti településeken.
A fa vagy szén beszerzését és szétosztását a helyi önkormányzatok végzik, figyelembe véve a helyi szükségleteket és helyi rászorulók megsegítését – áll a közleményben.