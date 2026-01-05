Készenlétben az ország

A következő napokra extrém hideg és csapadékos időjárás várható, ezért a Belügyminisztérium minden területén készenlétet rendeltünk el – közölte Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Facebookon hétfőn közzétett videóban.

„A katasztrófavédelem speciális egységei, a Terrorelhárítási Központ és az Országos Mentőszolgálat földi és légi egységei azonnal bevethetők. Felvettük a kapcsolatot a honvédség speciális képességű egységeivel és az Országos Polgárőr Szövetvéggel is” – mondta az államtitkár.

Rétvári Bence hozzátette: a kórházak kritikus egységeiben megtörténik a próbaüzeme az aggregátoroknak és a szünetmentes tápegységeknek, hogy az ellátás folyamatos tudjon maradni. Az iskolákkal folyamatos a kapcsolat, hogy szükség esetén azonnal intézkedhessenek.

Az államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy a hajléktalanszállókon vannak üres helyek, elegendő a kapacitás, senkinek nem kell a szabadban, a hidegben töltenie az éjszakát.

„Közlekedjen mindenki óvatosan, tájékozódjanak előzetesen is az útviszonyokról, figyeljünk egymásra, ha valakinek bajba jutott emberről van tudomása, értesítse a hatóságokat, hogy tudjunk segíteni” – kérte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára.

Operatív Törzs koordinálja a rendkívüli időjárás elleni védekezést

A meteorológiai előrejelzés szerint a következő napokban extrém időjárási körülmények várhatóak. Orbán Viktor miniszterelnök ezért úgy döntött, hogy Pintér Sándor belügyminiszter vezetésével Operatív Törzset állít fel a rendkívüli időjárás és a hóhelyzet elleni védekezés koordinálására - közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK).

Az Operatív Törzs tagjai: a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója, a Miniszterelnöki Kabinetiroda, a Belügyminisztérium, az Energiaügyi Minisztérium, az Építési és Közlekedési Minisztérium, a Honvédelmi Minisztérium, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, a Védelmi Igazgatási Hivatal, a Magyar Honvédség, a HungaroMET Zrt., az Országos Rendőr-főkapitányság, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a Terrorelhárítási Központ, az Országos Kórházi Főigazgatóság, az Országos Mentőszolgálat, a Magyar Közút Zrt. és a MÁV-Volán-csoport vezető munkatársai - ismertették.

„Kérjük, hogy a következő napokban kísérjék fokozott figyelemmel a meteorológiai riasztásokat (http://met.hu/), az aktuális útviszonyokat (http://utinform.hu/), a hatóságok közleményeit, valamint használják a katasztrófavédelem ingyenesen letölthető tájékoztató alkalmazását (VÉSZ https://katasztrofavedelem.hu/37/vesz)” - áll a közleményben.

A Magyar Honvédség felkészült a téli időjárás kezelésére

A Magyar Honvédség felkészült a rendkívüli téli időjárás okozta helyzetek kezelésére, és szükség esetén készen áll a lakosság biztonságát szolgáló feladatok végrehajtására - közölte Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke.

A meteorológiai előrejelzések szerint az elkövetkező időszakban az ország több térségében jelentős havazás és szélsőséges téli körülmények alakulhatnak ki, amelyek a közlekedést, az infrastruktúrát és a lakosság biztonságát egyaránt érinthetik - olvasható a közleményben.

A vezérkari főnök tájékoztatása szerint a Magyar Honvédség - a Belügyminisztériummal és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal szoros együttműködésben - készen áll arra, hogy szükség esetén támogatást nyújtson a rendkívüli havazással összefüggő helyzetek kezelésében, a lakosság biztonsága garantálását, illetve az élet- és vagyonvédelem támogatását szem előtt tartva.

Böröndi Gábor vezérezredes hangsúlyozta: a Magyar Honvédség kijelölt állománya felkészült a gyors és szervezett segítségnyújtásra. Az ismételt ellenőrzéseket és feladatpontosításokat követően a szükséges személyi feltételek biztosítottak, a technikai eszközök üzemképesek, a riasztási, valamint a vezetés-irányítási rendszer készen áll a feladatok végrehajtására.

Hozzátette: a reagálóképesség fenntartása érdekében hatóránként, régiókra lebontva részletes időjárási előrejelzések készülnek, amelyek lehetővé teszik, hogy a meteorológiai helyzethez igazodva a lehető legrövidebb időn belül a leghatékonyabb katonai képességcsomag álljon rendelkezésre a lakosság védelmében.

A vezérezredes emlékeztetett arra, hogy a Magyar Honvédség korábban is számos alkalommal bizonyította, hogy katonai képességei szükség esetén a lakosság támogatását és védelmét szolgálják, és a katasztrófavédelmi rendszer eljárásrendje szerint hatékonyan aktiválhatók árvíz, rendkívüli tűzoltási feladatok, szélsőséges téli időjárás vagy más katasztrófahelyzetek esetén.

Czepek Gábor: az energiacégek készenlétben állnak

Az MVM Csoport, e.on és OPUS elosztó vállalatok felkészültek a várható időjárásra, az üzemeltetés stabil, és elrendelték a készenlétet, a javító kapacitások és szakemberek rendelkezésre állását - közölte az Energiaügyi Minisztérium (EM) parlamenti államtitkára hétfőn a Facebook-oldalán.

Czepek Gábor a posztban kiemelte: amennyiben havária alakulna ki, az üzemeltető vállalatok azonnal be tudnak avatkozni.

Ahogyan korábban már beszámoltunk róla, az olaj- és üzemanyag-ellátás kapcsán a Mollal is folyamatosan kapcsolatban van a kormány, fennakadás nem tapasztalható, a készenlét biztosított - fogalmazott az államtitkár.

„A családok biztonságos ellátása most is elsődleges szempontunk” - húzta alá.