Idős nőt gázolt a kukásautó

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) az MTI érdeklődésére azt közölte: arról kaptak bejelentést, hogy egy tehergépkocsi a Tétényi út és az Etele út kereszteződésében kanyarodás közben elütött egy idős nőt. A baleset körülményeit büntetőeljárásban vizsgálják.

Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a baleset következtében a 70 év körüli nő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a mentők újraélesztési kísérlete ellenére a helyszínen meghalt.