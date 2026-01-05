2026. január 7., szerda

Előd

Belföld

Idős nőt gázolt a kukásautó

Sajnos nem élte túl sérüléseit

MH/MTI
 2026. január 5. hétfő. 19:06
Kukásautó gázolt halálra egy idős nőt hétfőn Budapesten, a XI. kerületben.

Idős nőt gázolt a kukásautó
Képünk illusztráció
Fotó: MH-archív/Bodnár Patrícia

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) az MTI érdeklődésére azt közölte: arról kaptak bejelentést, hogy egy tehergépkocsi a Tétényi út és az Etele út kereszteződésében kanyarodás közben elütött egy idős nőt. A baleset körülményeit büntetőeljárásban vizsgálják.

Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a baleset következtében a 70 év körüli nő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a mentők újraélesztési kísérlete ellenére a helyszínen meghalt.

