A háborús veszélyek korában Brüsszellel és a Tiszával szemben a magyar jobboldal a biztonságos pont – közölte az Alapjogokért Központ főigazgatója Orbán Viktor miniszterelnök nemzetközi sajtótájékoztatójára reagálva hétfői Facebook-bejegyzésében.

Szánthó Miklós azt írta: a 63 sajtóorgánum előtt tartott, két és fél órás nemzetközi sajtótájékoztatóján a magyar miniszterelnök megint tanújelét adta annak, hogy egyike a rendkívül kevés, stratégiai gondolkodással rendelkező vezető politikusnak a nyugati civilizációban.

Szerinte Orbán Viktor tényszerűen írta le a szemünk előtt zajló a globális folyamatot: Donald Trump hivatalba lépésével új világ van, új szabályok jönnek. Ennek jelentős állomása, hogy 2025-ben lezárult a liberális rend időszaka, 2026-tól beköszönt a „nemzetek korszaka”, melynek Magyarország már 2010 óta előhírnöke.

Ráadásul ez a világrendszerváltás háborúk és veszélyek közepette zajlik, a nemzetközi jog már formálisan sem irányadó a nagyhatalmak döntéseiben. Ezért a Magyarország (és a hozzá hasonló országok) szempontjából kiemelten fontos, képes-e ebből kimaradni, biztonságos hely marad-e, vagy belesodródik a háborúkba és maga is a veszély részévé válik – tette hozzá a főigazgató.

Kifejtette: az látható, hogy Brüsszel ezt a világrendszerváltást nem mérte fel és nem is érti meg, így nem is alkalmazkodik hozzá. Saját érdekei érvényesítése helyett két szláv ország konfliktusát a sajátjának tekinti, ezért Ukrajna oldalán háborúba akar menni Oroszország ellen és hadigazdaságra állítja át Európát. Ezt a logikát nevezte a miniszterelnök „brüsszeli útnak”.

Ezzel szemben – fűzte hozzá – van a realizmuson, a józan észen és a nemzeti érdek beazonosításán alapuló „magyar út”, amely a békét tekinti elsőrangú célnak, békegazdaságot üzemeltet, ennek érdekében pedig családi adókedvezményekkel és béremelésekkel működő munkaalapú társadalmat épít, melynek fontos része az energiabiztonság és a migrációmentesség.

A főigazgató közölte: a magyarországi baloldalon régóta érvényesülő mintázatot követve a Tisza Párt viszont most is a külföldi elvárásokat, a brüsszeli utat tekinti irányadónak, melynek „politikai garanciája” anyapártja, az Ukrajna-, háború-, migráció- és méregzöldpárti koalíciót vezető Európai Néppárt, s melynek ára az adóemelések és a megszorítások lennének.

„A háborúk korában tehát a brüsszeli út, melyet a Tisza követ, a veszélyes jelenbe és a bizonytalan jövőbe vezet, míg a jobboldal által képviselt magyar út a békés jelent és a kiszámítható, biztonságos jövőt mutatja fel” – összegezte álláspontját Szánthó Miklós.