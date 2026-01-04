A 2024-es 32,2 százalékos, majd a 2025-ös 21,2 százalékos emelés után újabb 10 százalékkal emelkedik a tanítók, a tanárok és az óvónők bére - közölte Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Facebook-oldalán vasárnap.

Öt év alatt már több mint kétszeresére emelkedett a tanárok bére - (képünk illusztráció)

Felidézte: azok esetében, akik hátrányos helyzetű gyerekeket tanítanak egy 20 százalékos többletemelés is volt, és szeptembertől megjelent a minőségi bérpótlék is.

"Végre a tanárok olyan bért kapnak, amely méltó a tanárhivatáshoz, ráadásul ez egy kiszámítható béremelkedés, hiszen 2031-ig minden évben annyival fog nőni, amennyivel a diplomások bére nő átlagosan" - fogalmazott, kifejtve, hogy ezzel az emeléssel már 900 ezer forint fölött van Magyarországon az átlagos tanárbér.

Közlése szerint a béremelés javarészt, 88 százalékban hazai költségvetési forrásból valósul meg, 12 százalékban pedig európai uniós forrásokból.

A tanári pálya egyre népszerűbbé válása jól látható a felvételi jelentkezési adatokban is, hiszen rekordmagas számban vettek föl idén is pedagógus jelölteket az egyetemekre - tette hozzá.

Mindenki emlékszik azokra a tanárokra, akik sokat tettek értük vagy a gyerekeikért az iskolában, fontos, hogy őket anyagilag és erkölcsileg is megbecsüljük - mondta.

"Köszönjük az óvónők, a tanítók és a tanárok munkáját. A megemelkedett bér februárban érkezik a számlákra, mindenkinek sikeres tanévet kívánok" - fogalmazott Rétvári Bence.