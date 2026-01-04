Jó hír, hogy januártól a 30 év alatti édesanyák a teljes jövedelmük után szja-mentesek - közölte Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára vasárnap a Facebook-oldalán.

2026. január 1-jétől azonban eltöröltük a felső korlátot, vagyis a 30 év alatti édesanyák a teljes jövedelmük után szja-mentességet kapnak - fejtette ki az államtitkár.

Az intézkedés gyakorlatilag az egy gyermeket nevelő, 30 év alatti anyákat érinti, hiszen a három- és többgyermekes édesanyák már eddig is, a 40 év alatti kétgyermekes anyák pedig idén januártól szja-mentesek. További könnyítés, hogy 2026-tól azok a 30 év alatti édesanyák is jogosultak az adómentességre, akiknek gyermeke 2023. január 1-je előtt született - tette hozzá.

Ezzel az intézkedéssel további 10–15 ezer családot tudnak segíteni. A 30 év alatti anyák szja-mentessége révén havonta átlagosan 109 ezer, éves szinten 1,3 millió forint maradhat a családi kasszában. Ahhoz, hogy az érintettek élni tudjanak az szja-mentességgel, nyilatkozniuk kell. Jó hír, hogy ezt már a várandósság 12. hetétől megtehetik. A kedvezmény annak az évnek a végéig jár, amelyben betöltik a 30. életévüket - közölte.

"Amíg nemzeti kormány van, megvédjük a magyar családokat, elutasítjuk az adóemeléseket és a megszorításokat, melyeket Brüsszel és hazai pártjai akarnak végrehajtani. Ők elvennék a pénzt a családoktól, mi pedig folyamatosan bővítjük a családtámogatásokat, mert hisszük, hogy a nemzet jövője a családokban van, 2026-ban is minden magyar család számíthat ránk, megvédjük az eddig elért eredményeket, az anyák szja-mentességét és a családtámogatásokat" - fogalmazott Koncz Zsófia.

A témával kapcsolatban Orbán Viktor azt írta közösségi oldalán, hogy a család a legnagyobb érték.