Orbán Viktor: Egyeztetünk, hogy a venezuelai krízis árfelhajtó hatásait Magyarországon ki tudjuk védeni

A magyar kormány munkában

MH
 2026. január 3. szombat. 19:33
A Venezuelában végrehajtott katonai akciónak magyar érintettje, vagy sérültje nincs - jelentette be hivatalos Facebook-oldalán Orbán Viktor.

Orbán Viktor: Egyeztetünk, hogy a venezuelai krízis árfelhajtó hatásait Magyarországon ki tudjuk védeni
Orbán Viktor miniszterelnök
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

„Folyamatos kapcsolatban vagyunk a térségbeli nagyköveteinkkel, hogy egyetlen magyar ember se jusson bajba Venezuelában. A mai napon szintén egyeztettünk a magyar energiaszektor legfontosabb szereplőivel, hogy a venezuelai krízis árfelhajtó hatásait Magyarországon ki tudjuk védeni. A magyar kormány munkában” - olvasható a posztban.

