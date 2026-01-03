Belföld
Orbán Viktor: Egyeztetünk, hogy a venezuelai krízis árfelhajtó hatásait Magyarországon ki tudjuk védeni
Orbán Viktor miniszterelnök
Fotó: Facebook/Orbán Viktor
„Folyamatos kapcsolatban vagyunk a térségbeli nagyköveteinkkel, hogy egyetlen magyar ember se jusson bajba Venezuelában. A mai napon szintén egyeztettünk a magyar energiaszektor legfontosabb szereplőivel, hogy a venezuelai krízis árfelhajtó hatásait Magyarországon ki tudjuk védeni. A magyar kormány munkában” - olvasható a posztban.