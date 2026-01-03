Orbán Viktor: Egyeztetünk, hogy a venezuelai krízis árfelhajtó hatásait Magyarországon ki tudjuk védeni

A Venezuelában végrehajtott katonai akciónak magyar érintettje, vagy sérültje nincs - jelentette be hivatalos Facebook-oldalán Orbán Viktor.

„Folyamatos kapcsolatban vagyunk a térségbeli nagyköveteinkkel, hogy egyetlen magyar ember se jusson bajba Venezuelában. A mai napon szintén egyeztettünk a magyar energiaszektor legfontosabb szereplőivel, hogy a venezuelai krízis árfelhajtó hatásait Magyarországon ki tudjuk védeni. A magyar kormány munkában” - olvasható a posztban.