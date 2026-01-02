Tovább növekedett a családi adókedvezmény

Itt az újabb családi adócsökkentés, januártól további 50 százalékkal emelkedik a családi adókedvezmény – ismertette Facebook-oldalán a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára pénteken.

Koncz Zsófia a videóban közölte: ezzel a kormány teljesíti a tavalyi vállalását, két lépésben megduplázta a családi adókedvezményt. Az első 50 százalékos emelés tavaly júliusban lépett életbe, a második pedig idén január elsejétől.

Az államtitkár közölte: ez az adócsökkentés egymillió gyermekes családnak jelent több pénzt. Egy gyermeknél havonta 20 ezer forinttal, két gyermeknél 80 ezer forinttal, három gyermeknél 198 ezer forinttal marad több a családoknál. Minden további gyermek esetén újabb 66 ezer forint jár havonta.

Koncz Zsófia felhívta a figyelmet, hogy a kedvezményt kétféleképpen lehet igénybe venni: vagy havonta a fizetéssel együtt, az adóelőlegben – ehhez egy írásos nyilatkozat szükséges a munkáltató felé –, vagy az éves szja-bevallásban egy összegben visszaigényelhető a kedvezmény májusban.

Az államtitkár a családi adókedvezményt a családi adórendszer egyik legfontosabb pillérének nevezte az alacsony, egykulcsos személyi jövedelemadó mellett.

Hozzátette: 2010 után a nemzeti kormány azért vezette be ezt a rendszert, hogy a dolgozó, gyermeket nevelő szülők anyagi megbecsülését növeljék.

Az újév egyik legfontosabb feladata, hogy megvédjük a magyar családokat, megvédjük a megduplázott családi adókedvezményt – mondta Koncz Zsófia.