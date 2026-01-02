2026. január 7., szerda

Halálos baleset történt

Dabas térségében, az ötös főúton következett be a tragédia

 2026. január 2. péntek. 10:54
Frissítve: 2026. január 2. 11:31
A katasztrófavédelem azt közölte, hogy árokba hajtott egy személygépkocsi az 5-ös főúton, Dabas térségében a 44-es kilométerszelvénynél. A dabasi hivatásos tűzoltók egy embert feszítővágó segítségével szabadítottak ki az autójából, az útszakaszt lezárták

Összeroncsolódott személygépkocsi az 5-ös főúton, Dabas térségében a 44-es kilométerszelvénynél 2026. január 2-án. A baleset következtében egy fiatal férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a mentősök újraélesztési kísérlete ellenére a helyszínen életét vesztette
Fotó: MTI/Mihádák Zoltán

A baleset következtében egy fiatal férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a mentősök újraélesztési kísérlete ellenére a helyszínen életét vesztette – közölte Sebő Katalin, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője.

