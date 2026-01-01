Újabb családtámogatási intézkedések lépnek életbe

A kormány folytatja Európa legnagyobb családi adócsökkentési programját, január 1-jétől indul a Családi Adócsökkentés Plusz, amely további jelentős kedvezményeket és támogatásokat hoz a magyar családoknak. Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter évvégi videónyilatkozatában elmondta: „ezekkel a lépésekkel azt a családbarát adópolitikát folytatjuk, amelyet már több mint 15 éve építünk” – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) csütörtökön az MTI-vel.

Azt írták: 2025-ben már 50 százalékkal növelték a családi adókedvezményt, személyi jövedelemadó-mentessé tették a CSED-et, a GYED-et és az örökbefogadói díjat, valamint októbertől bevezették a háromgyermekes édesanyák szja-mentességét. Azonban 2026-ban további lépéseket tesznek a családok támogatására – hangsúlyozták.

A családi adókedvezmény megduplázásának második lépcsőjeként immár egy gyermek után 20 ezer forint, két gyermek után 80 ezer forint, három gyermek után 198 ezer forint, minden további gyermek után pedig további 66 ezer forint jár. A duplázás érinti a tartós beteg vagy súlyos fogyatékossággal élő gyermekek után járó plusz családi adókedvezmény összegét is – jelezték. Arról is beszámoltak, hogy bővül az anyák szja-mentességét igénybe vevők köre is, január elsejétől a 40 év alatti, kétgyermekes anyáknak sem kell személyi jövedelemadót fizetni.

A 30 év alatti édesanyák adómentességének felső jövedelemkorlátja pedig megszűnik – tették hozzá. Felhívták a figyelmet arra, hogy a minimálbér emelése több ellátás összegét automatikusan növeli. Így 11 százalékkal növekszik a GYED, a diplomás GYED, a nevelőszülői GYED, nagyszülői GYED, az Örökbefogadói díj, a Gyermekápolási táppénz, a Gyermekek otthongondozási díja és a Gyermektartásdíj megelőlegezése is. Emellett újévtől egyszerűsödnek a gyermekek örökbefogadásának szabályai is, így a gyermekek hatékonyabb eljárásban és gyorsabban juthatnak befogadó családjukhoz. Kiemelték: a kormány elkötelezetten támogatja a nemzeti kultúrát, a kulturális élet megerősítését, valamint a magyar szellemi örökség megőrzését és továbbfejlesztését. A kulturális közfeladatot ellátó foglalkoztatottak 2026. január 1-jétől beépülő jelleggel 15 százalékos béremelésben részesülnek.

Az intézkedés a kulturális ágazat mintegy 41 ezer dolgozóját érinti. Január 1-től átlagosan további 10 százalékkal emelkedik a szakképzésben dolgozó 24 ezer oktató bére, amelyre 32 milliárd forint hazai költségvetési forrást biztosít a kormány – ismertették. A bérfejlesztés minden szakképző intézményre érvényes, legyen az állami, egyházi, vagy egyetemi fenntartásban. A 2020-as átalakítás óta a kormány öt alkalommal hajtott végre jelentős béremelést a szakképzésben dolgozó oktatók körében, aminek eredményeként az oktatói bérek több mint két és félszeresére nőttek – áll a közleményben.