Jó hír a gazdáknak

Év elejétől több olyan könnyítés is érvénybe lépett, amelyet a kormány a mezőgazdasági szereplők adó- és adminisztrációs terheinek csökkentése érdekében fogadott el. Ezeknek köszönhetően kiszámíthatóbbá válik a termelés, tovább erősödik a gazdák versenyképessége, ráadásul az intézkedések hozzájárulnak hazánk élelmiszer-biztonságának megőrzéséhez - közölte Nagy István agrárminiszter az Agrárminisztérium (AM) csütörtöki közleménye szerint.

Azt írták: a tárcavezető közösségi oldalán kiemelte, hogy január 1-től a mezőgazdasági vontatók pótkocsijai mentesülnek a gépjárműadó alól, ami jelentős könnyebbséget jelent a szállítási feladatokat végző gazdák számára. Szintén fontos változás, hogy az erdőművelési ágú ingatlanok ettől az évtől a termőfölddel azonos kategóriába tartoznak, így az önkormányzatok többé nem vethetnek ki rájuk települési adót. A termőföld-adásvételeknél pedig megmarad az illetékmentesség akkor is, ha a földön jogszabályból eredő szolgalmi jog szerepel.

A módosítás rendez egy korábbi jogértelmezési eltérést, és egységes keretet teremt az erdő- és termőföldterületek adózási szabályozásában – jelezték. Hozzátették: a piaci kitettség mérséklését, az értékesítésbiztonság erősítését szolgálja, hogy ettől az évtől a marhatőkehús és a marhabelsőségek is az öt százalékos áfakulcs alá tartoznak, amely korábban kizárólag a fél és a negyedelt marhára volt érvényes.

A tárcavezető a közlemény szerint kitért arra is, hogy a kora tavaszi fagykárral és az aszállyal sújtott termelők egyéves hitelmoratóriumban részesülhetnek, amennyiben bejelentkeztek a kárenyhítési alapba. A könnyítés célja, hogy az időjárási szélsőségek által érintett gazdák pénzügyi helyzete stabil maradjon és folytatni tudják gazdálkodási tevékenységüket. Felhívták a figyelmet arra, hogy a borászati ágazat számára is új lehetőségekkel indul az év.

A kisüzemi habzóborokra 50 százalékos jövedékiadó-kedvezmény lépett életbe, továbbá a borászok mostantól tartályos formában is előállíthatják a habzóbort saját szőlő vagy bor felhasználásával. Ez erősíti a hazai borászatok versenyképességét, ösztönzi a technológiai fejlődést, és hozzájárul a kulcsfontosságú értékláncok megerősítéséhez – emelték ki.

A közlemény szerint Nagy István hangsúlyozta, hogy a hatályba lépett intézkedések közös célja a gazdák megélhetésének támogatása és a magyar agrárium teljesítőképességének megőrzése, ami az ország élelmezésbiztonságának alapja. A kormány továbbra is minden eszközzel azon van, hogy a kihívások közepette is kiszámítható körülményeket biztosítson ehhez a munkához. „Az agrárium szereplői, ahogy eddig, úgy ezután is számíthatnak ránk” – fogalmazott az agrárminiszter.