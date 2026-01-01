Eddig érvényesek a 2025-ös éves autópálya-matricák

December 31-el nem jár le automatikusan a 2025-ös évre megváltott éves autópálya matrica, azok 2026. január 31. éjfélig még érvényesek. Elővásárlásra azonban már december eleje óta van mód – írja az e-autopalyamatrica.hu.

Újdonságnak számít az M1 regionális autópálya matrica, melynek bevezetése az M1-es bővítési munkálatainak köszönhető. Az M1-es autópálya által érintett Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegyék fizetős útszakaszain használható ez az autópálya matrica, mely megváltása esetén 2026. 01. 01 és 2027. 01. 31. között érvényes. Fontos továbbá, hogy a matrica nem csak az M1-es pályán érvényes, hanem a 4 vármegyék összes fizetős útszakaszára.

Matrica bírság 2026-ban: a pótdíj összege

Jogosulatlan úthasználat miatt a tulajdonosnak vagy üzembentartónak a gépjármű kategóriájának megfelelő pótdíjat kell fizetnie. A pótdíj mértéke 2026. január 1-től az alábbiak szerint alakul majd: 60 napon belüli fizetés esetén 27 790 forint, míg 60 napon túl 95 730 forint. A pótdíj összege minden kategóriára igaz – írta meg a feol.hu.