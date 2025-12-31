2026. január 7., szerda

Előd

Belföld

Több mint 20 ezer fiatal jutott lakáshoz az Otthon Start Programnak köszönhetően

 2025. december 31. szerda. 18:04
Az elmúlt négy hónapban 20 ezer fiatal tudta megvásárolni első otthonát az Otthon Start Programnak köszönhetően - mondta a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a Facebookra feltöltött videónyilatkozatában.

Több mint 20 ezer fiatal jutott lakáshoz az Otthon Start Programnak köszönhetően
Panyi Miklós: már több mint 20 ezer fiatal jutott lakáshoz az Otthon Start Programnak köszönhetően
Panyi Miklós emlékeztetett arra, hogy szeptember elsejével indult az Otthon Start Program, és négy hónap alatt 15 ezer szerződést kötöttek, és már folyósították a hitelt a fiataloknak, további 15 ezer szerződés megkötése pedig folyamatban van.

A programnak köszönhetően a fiatalok jelenléte megerősödött a lakáspiacon: ma 10 ingatlantranzakcióból 4 otthonstartos - tette hozzá.

Felidézte, hogy a programnak nagyon kedvezőek a feltételei: "legfeljebb 3 százalékos hitel, akár 25 éven keresztül, egy 50 millió forintos hitelkerettel, egy 10 százalékos önerőszabály mellett, oly módon, hogy ez a hitel kombinálható más otthonteremtési, családtámogatási formákkal is" - ismertette.

"Szívből gratulálunk annak a több mint 20 ezer fiatalnak, aki az Otthon Start Program keretében tudta megvásárolni első otthonát, mindenki másnak pedig ajánljuk, hogy tanulmányozza a fix 3 százalékos hitel nyújtotta lehetőségeket" - fogalmazott nyilatkozatában.

