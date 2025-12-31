Orbán Viktor: Béke, béke, béke

Az idei év vízválasztó volt Orbán Viktor szerint, aki az évzáró interjújában többek között arról beszélt: Donald Trump hivatalba lépése a béke esélyét hordozta magában, erre épített a kormány is, de ehhez képest az történt, hogy az Európai Unió vezetése példátlan módon szembe fordult az USA-val, és úgy döntött, hadi üzemmódba kapcsol, és egyedül is folytatja a háborús politikát.

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) évzáró interjút ad az M1 aktuális csatornának a Karmelita kolostorban 2025. december 31-én. Balról Gulyás István műsorvezető.

A kormányfő hangsúlyozta: ennek megfelelően 2026 a magyarok számára a választás éve lesz abban az értelemben is, hogy nemcsak a következő kormányról, hanem arról is dönteniük kell az embereknek, hogy kimaradunk-e a háborúból.

Ha Magyarországnak szuverenista kormánya van, erős társadalmi felhatalmazással, mint az elmúlt évek bebizonyították, még a kettős nyomásnak is ellent tud állni. Most annyival jobb a helyzet, hogy a Trump-adminisztráció egyértelműen békepárti.

Orbán Viktor szerint Magyarországnak ki kell maradnia a háborúból, békére és békegazdálkodásra van szüksége. Ennek a szellemében emelték például a családtámogatások összegét is, miközben a hadigazdálkodás miatt az EU más országaiban éppen megszorításokat vezetnek be.

– Ha a magyar gazdaságról beszélünk, annak teljesítménye tekintélyes részben arra épül, hogy piacképes termékeink vannak, amelyeket külföldön értékesítünk, az egyik kézenfekvő felvevőpiacunk mindig is az EU, azon belül Németország volt. Ha ott hadigazdálkodás van, akkor a lehetőségek szűkülnek, ennek ellensúlyozására hirdette meg a kormány a konnektivitás politikáját – emlékeztetett Orbán Viktor, jelezve: már vannak eredmények, de az átállás több éves folyamat; ezt a munkát folytatni kell.

Arra a felvetésre, hogy az uniós elit szégyenpadra ültette Magyarországot, a kormányfő rámutatott: ugyanezt tették lényegében az amerikaiakkal is, amiért Donald Trump békepolitikát folytat.

Megjegyezte azt is, bár az EU teljesen elzárkózott Oroszországtól, az USA újra kinyithatja az orosz piacot, a jelek szerint ugyanis az európaiak ellenére is készek békét kötni Moszkvával.

A magyarok talán kevésbé érzékelik, de az európai fórumokon gyakorlatilag már haditanácskozás folyik, olyan hangnemben, hogy „miként győzhetnénk le az ukránokkal együtt Oroszországot”. Ez veszélyes, és hatalmas árat követel mindenkitől, aki részt vesz benne. Magyarország ezért ki akar maradni. Orbán Viktor hozzátette: ez nem azt jelenti, hogy a kormány szakítani akar a nyugati szövetségi rendszerrel – abban benne akar maradni, és valamelyest javult is a helyzet a Patrióták megerősödésével.

A belpolitikáról szólva a miniszterelnök kiemelte, hogy a kormány szilárdan kitart a politikája mellett az olyan területeken, mint a család- és az adópolitika. Ezen a válságos nemzetközi helyzetben sem változtatnak.

Szóba került az is, hogy fontos az önreflexió, és ebből a szempontból szerinte a kormány „jó emberekből” áll.

Magyar Péterről szólva azt mondta: az ellenzék éppen újjá szervezi magát személyi értelemben. Tartalmi értelemben viszont nem változott semmi: az ellenzéki oldalon változatlanul azok vannak, akik elfogadják és végrehajtják a brüsszeli utasításokat, legyen szó akár migrációról, akár az LMBTQ- és genderkérdésekről, vagy a háborúról és a hadigazdaságról.

– Én arra kérek 2026-ban felhatalmazást az emberektől, hogy a háborún kívül tartsam Magyarországot – jelentette ki Orbán Viktor, aki minden közvéleménykutatással óvatos. Hozzátette: ha fúj a szél, és valaki azt mondja, hogy fúj a szél, az nem riogatás, az a valóság, és a valóság most az, hogy háború és béke, hadi és békegazdaság között kell választani.

Végül az újévre rendhagyó módon nem bort, búzát, békességet, hanem békét, békét és békét kívánt.